Entre feitos e desafios, Thiago Carpini completa um ano no Vitória

Técnico Thiago Carpini no comando do Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Na partida de logo mais contra o Cerro Largo, pela Copa Sul-Americana, Thiago Carpini completará um ano à frente do comando técnico do Vitória. A trajetória é marcada por altos e baixos, mas com feitos importantes à frente do Leão da Barra. Aos 39 anos, o treinador é atualmente o quinto com maior tempo no cargo entre os clubes da Série A, um feito raro no futebol brasileiro.

Chegada sob pressão e resgate no Brasileirão

Carpini assumiu o Vitória em 2024, em um momento crítico. O clube ocupava a 18ª posição na Série A, com apenas um ponto conquistado em cinco rodadas sob o comando de Léo Condé.

Sob pressão e cercado de desconfiança, o treinador conseguiu resgatar o espírito competitivo do time, não apenas evitando o rebaixamento, mas também conquistando uma vaga na Copa Sul-Americana de 2025.

Durante essa arrancada histórica, o Colossal emendou uma sequência de 22 jogos de invencibilidade, a segunda maior da história do clube em competições oficiais. Ao longo de seus primeiros 365 dias no comando rubro-negro, Carpini dirigiu o time em 68 partidas, com 28 vitórias, 20 empates e 20 derrotas, alcançando 51% de aproveitamento.

Um 2025 ainda de instalibilidade

Apesar dos feitos de 2024, a atual temporada tem sido de oscilações. O Vitória perdeu o título baiano para o arquirrival Bahia, e sofreu uma eliminação precoce na Copa do Brasil, sendo derrotado pelo Náutico por 2 a 0 no Barradão, um dos piores desempenhos do ano.

Na Copa do Nordeste, por outro lado, o time reagiu bem e encerrou a primeira fase como líder do Grupo A, com vaga assegurada nas oitavas de final. O torneio tem sido o ponto alto do desempenho em 2025 até aqui.

Já na Copa Sul-Americana, competição que empolgava torcedores e dirigentes, o cenário é preocupante. Sem vencer nas quatro primeiras rodadas, o Vitória ocupa a terceira colocação do grupo, com apenas três pontos, e corre sério risco de eliminação precoce, dependendo de um bom resultado no jogo decisivo desta noite contra o Cerro Largo, no Uruguai.

Na Série A, o time mostra irregularidade, ocupando o 14º lugar com nove pontos em oito jogos, mas vem de uma vitória importante sobre o Vasco, por virada, que dá novo ânimo ao elenco.

Desafios e continuidade

O técnico Carpini permanece como peça central no projeto do clube para estabilizar o time na elite e voltar a sonhar com voos mais altos. Sua longevidade, em meio a um cenário nacional de trocas constantes de treinadores, é reflexo da confiança da diretoria em seu trabalho.

Mesmo com cobranças crescentes por resultados mais consistentes em 2025, Carpini já provou que pode conduzir o Vitória a feitos expressivos. Agora, a missão é reencontrar o equilíbrio e reconquistar a confiança da torcida, consolidando um trabalho que, apesar das turbulências, já tem espaço garantido na história recente do rubro-negro baiano.