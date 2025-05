Torcedores viajam para jogo do Vitória e pedem foco na Sul-Americana

Da esquerda para a direita: Wallace Almeida, Alexandre Guimarães e Cléber Ferreira - Foto: João Grassi/Ag. A TARDE

O Vitória já está em Montevidéu, na capital do Uruguai, onde vai encarar o Cerro Largo pela fase de grupos da Copa Sul-Americana, nesta quarta-feira, 14. Apesar de não estar, no momento, posicionado entre os classificados para a próxima fase da competição, o Leão terá grande apoio de sua torcida mesmo em outro país.

O Portal A TARDE conversou com rubro-negros que estavam no Aeroporto Internacional Luís Eduardo Magalhães, nesta segunda, 12. O trio dos torcedores Alexandre Guimarães, Cléber Ferreira e Wallace Almeida revelou que será a primeira vez deles em um jogo do Leão fora do Brasil.

Já vi jogo do Vitória em outro estado, mas fora do país é a primeira vez. Depois que a gente venceu e venceu bem o time do Vasco lá no Barradão, com um a menos, a gente cresceu realmente a expectativa. Estamos confiantes. Wallace Almeida, torcedor do Vitória

De acordo com Wallace, o Vitória deveria focar em todas as competições que disputa. Após o empate com o Defensa y Justicia, o técnico Thiago Carpini revelou ter poupado alguns jogadores pensando em priorizar o Campeonato Brasileiro. Para o torcedor, o Leão deveria ir com força máxima contra o Cerro.

"O técnico [Carpini] disse que ia focar só no Brasileiro, mas depois dessa vitória que teve aí [contra o Vasco], espero agora ter realmente um gás a mais", iniciou o rubro-negro.

"Até em respeito com a torcida, você vê que eu estou aqui no aeroporto fazendo o meu check-in. Também estou vendo várias pessoas aqui que estão indo para este jogo. O torcedor está indo, está abraçando o time, então vamos para cima", completou.

Em tom descontraído, Wallace ainda revelou sua empolgação com a estreia de Renato Kayzer, centroavante que marcou dois gols na vitória do último sábado, 10, contra o Vasco da Gama. "Eu sei lá o porquê, mas enjoei da cerveja Heineken, agora eu só bebo Kaiser", brincou.