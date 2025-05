Sem Kayzer, Vitória convoca 25 jogadores para encarar o Cerro Largo

Embarque do elenco rubro-negro para o Uruguai - Foto: Karla Porto / EC Vitória

O técnico Thiago Carpini convocou 25 jogadores para a viagem ao Uruguai, local da partida entre Cerro Largo-URU e Vitória, marcado para esta quarta-feira, 14, às 21h30, no Estádio Centenário, em Montevidéu, válida pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Para esta empreitada internacional, a base do elenco rubro-negro foi mantida e terá duas novidades. A primeira delas é o retorno do zagueiro Zé Marcos, recuperado de uma lesão muscular na coxa.

A outra foi a inclusão do jovem Felipe Cardoso, que desde a sua chegada do Atlético de Alagoinhas teve poucas oportunidades.

Em contrapartida, vale salientar que o centroavante Renato Kayzer não viajou. O camisa 79 ficou em Salvador para acelerar o processo de recuperação física e ganhar condições para a disputa do clássico Ba-Vi do próximo domingo, 18, pela 9ª rodada do Brasileirão.

O volante Willian Oliveira seguiu o tratamento na lesão no joelho esquerdo, enquanto meio-campista Pepê estrou na reta final de recuperação da contusão ligamentar no tornozelo.

Mesmo antes de retornar a Salvador, a equipe dará início a preparação para o clássico em solo uruguaio, com todo o elenco disponível.

Após empatar em casa com o Defensa y Justicia, o Leão da Barra ocupa a terceira colocação do grupo B da Copa Sul-Americana, com apenas três pontos somados, com três empates e uma derrota em quatro jogos disputados.

Veja a lista de jogadores relacionados para o jogo contra o Cerro Largo no Uruguai:

Goleiros: Alexandre Fintelman e Lucas Arcanjo

Laterais: Claudinho, Jamerson e Raul Cáceres

Zagueiros: Edu, Lucas Halter, Neris e Zé Marcos

Volantes: Gabriel Baralhas, Ricardo Ryller e Ronald

Meias: Matheuzinho e Wellington Rato

Atacantes: Bruno Xavier, Carlinhos, Carlos Eduardo, Erick, Fabri, Felipe Cardoso, Gustavo Mosquito, Janderson, Léo Pereira, Lucas Braga e Osvaldo