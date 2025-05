Vitória viaja para enfrentar o Cerro Largo sem Renato Kayzer

Renato Kayzer, atacante do Vitória - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

Após treinar na manhã desta segunda-feira, 12, o elenco do Vitória embarcou no final da tarde rumo à cidade de Montevidéu, local do confronto diante do Cerro Largo, do Uruguai, que não contará com a presença do atacante Renato Kayzer. O duelo acontece nesta quarta-feira, 14, às 21h30, no histórico estádio Centenário, palco que já recebeu jogos de Copa do Mundo.

De acordo com o portal GE, o centroavante foi preservado para estar em boas condições no clássico Ba-Vi, no domingo, 18, evidenciando a prioridade do Vitória pelo Campeonato Brasileiro. Na entrevista coletiva após a virada épica sobre o Cruzmaltino, neste sábado, 10, o treinador Thiago Carpini voltou a afirmar que o Brasileirão é o "carro-chefe" na temporada do Rubro-Negro.

“O carro-chefe é o Campeonato Brasileiro. Não vamos nos desfazer da Sul-Americana. Mas disputar duas competições desse nível é difícil. Não temos os grandes investimentos, SAFs. A nossa prioridade, o que move o Vitória, é o Campeonato Brasileiro. Não adianta fazer uma final, ser campeão da Sul-Americana e ano que vem jogar uma Série B. Se der para avançar, nós queremos. Mas não é nossa prioridade”, disse o comandante.

PRÓXIMA PARADA: URUGUAI 🛫



Confira as imagens exclusivas do nosso elenco embarcando para mais uma batalha diante do Cerro Largo! 🔴⚫🦁#PegaLeão #JogaremosJuntos #Sula2025 pic.twitter.com/Zy3jA8mI89 — EC Vitória (@ECVitoria) May 12, 2025

Renato Kayzer, que estava sem atuar há um mês e meio, jogou mais tempo que o planejado contra o Vasco e saiu de campo sentindo dores musculares. O Leão, portanto, terá que lidar com a ausência do camisa 79 no jogo que pode recolocar a equipe na zona de classificação para as oitavas de final da Sul-Americana.

Após voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, o Vitória agora busca seu primeiro triunfo na Copa Sul-Americana e tem um alento para acreditar: o Rubro-Negro só depende de si para avançar para a próxima fase. Em terceiro lugar com três pontos, o Leão visita os uruguaios, que ocupam a segunda posição, com um ponto a mais.

Em caso de triunfo sobre o Cerro Largo, o Rubro-Negro fica na frente na busca pela classificação e enfrenta o Universidad Católica, de Quito, na última rodada, precisando dos três pontos para garantir a vaga. Em caso de derrota no Uruguai, entretanto, o Leão dá adeus à Sul-Americana.

A manhã de treinamentos

O treino desta segunda-feira, no CT Manoel Pontes Tanajura, contou com a recuperação dos atletas que iniciaram o duelo contra o Vasco na academia, exceto Matheuzinho, que treinou normalmente com os jogadores que entraram ao decorrer do jogo. Vale mencionar que o meia foi expulso e vai desfalcar o Rubro-Negro no clássico Ba-Vi, do próximo domingo, 18, às 16h, na Arena Fonte Nova.

Neris, zagueiro do Vitória | Foto: Victor Ferreira | ECVitória

No departento médico, Willian Oliveira seguiu o tratamento na lesão no joelho esquerdo, enquanto meio-campista Pepê estrou na reta final de recuperação da contusão ligamentar no tornozelo.