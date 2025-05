VAR explica expulsão de Matheuzinho contra o Vasco no Barradão

- Foto: Victor Ferreira | ECVitória

O triunfo do Vitória sobre o Vasco contou com uma dose extra de sofrimento e superação, já que o Leão teve que lidar com a ausência de Matheuzinho, expulso aos 30 minutos do primeiro tempo. A torcida rubro-negra no Barradão ficou revoltada com a decisão do árbitro Wilton Pereira Sampaio, que puniu o camisa 30 com o cartão vermelho após revisão do VAR.

No áudio do árbitro de vídeo divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na noite deste sábado, 10, é possível flagrar Daniel Nobre Bins recomendando a expulsão do meia rubro-negro após possível cotovelada em Paulinho Paula, jogador do Vasco.

"Recomendo revisão para possível cartão vermelho. O jogador salta de cotovelo alto e deixa na cabeça do adversário com intensidade alta", comentou Nobre Bins, árbitro de vídeo do confronto.

"Realmente vi intensidade, atinge com o cotovelo. Vou reiniciar com tiro livre indireto e cartão vermelho", assentiu Wilton após analisar o lance no monitor.

Assista o lance:

Mesmo sem Matheuzinho, o Vitória deu a volta por cima, empatou o duelo e, aos 44 minutos do segundo tempo, virou o placar com dois gols do atacante Renato Kayzer. Após o fim da partida, o árbitro explicou, na súmula do jogo, a expulsão pelo ato de "Golpear ou tentar golpear um adversário com uso de força excessiva".

"Golpear ou tentar golpear um adversário com uso de força excessiva na disputa da bola - Expulsei com cartão vermelho direto aos 30 minutos do primeiro tempo, o atleta de n°30 senhor matheus martins fogaça de paulo, da equipe do ec vitoria, por ter atingido com o seu cotovelo o rosto do seu adversário de n°18, o senhor paulo lucas santos de paula, com o uso de força excessiva na disputa de bola. informo que o atleta atingido necessitou de atendimento médico e permaneceu na partida. o atleta expulso deixou o campo de jogo normalmente", escreveu o árbitro na súmula da partida.

Apesar da vitória, o Leão agora vai ter que lidar com a ausência do meia no próximo jogo do Rubro-Negro no Campeonato Brasileiro, diante do Bahia, marcado para o próximo domingo, 18, às 16h, na Arena Fonte Nova.

O Vitória volta a campo na próxima quarta-feira, 14, às 21h30, pela Copa Sul-Americana. A equipe enfrenta o Cerro Largo, do Uruguai, no Estádio Centenário, em Montevidéu, pela quinta rodada da competição continental.