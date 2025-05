"Quase quebrei a perna", revela Kayzer após estreia épica no Barradão

Renato Kayzer, atacante do Vitória - Foto: Uendel Galter/ Ag A TARDE

Herói da virada épica do Vitória sobre o Vasco, o atacante Renato Kayzer fez um forte desabafo após a partida deste sábado, 10, no Barradão. Estreando com a camisa rubro-negra após 38 dias desde o anúncio de sua contratação, o camisa 79 revelou o drama vivido nos bastidores da recuperação de uma lesão na coxa e contou que por pouco não ficou de fora do confronto.

"A gente tentou voltar um pouco antes, mas era um pouco cedo ainda, eu sentia dores. Fizeram um grande trabalho comigo, tiveram paciência, queria agradecer a eles, acho que quando a gente está 100% podemos doar os 100% dentro de campo, veleu empenho também, a força de todos os atletas dentro de campo, tem que ser premiado. Eu sofri bastante nesses tempos, quase quebrei a perna em um treino, estou com alguns pontos no joelho, tentei fazer um gol e dei de canela na trave, abriu a canela e estava na dúvida se ia hoje ou não, mas eu queria muito", revelou o jogado aos canais Premiere.

Mesmo com um a menos desde os 30 minutos do primeiro tempo, o Leão buscou forças para reagir. Após sair atrás no placar com gol de Vegetti, o time contou com o faro artilheiro de Kayzer no segundo tempo, que marcou duas vezes e encerrou uma sequência de cinco jogos sem vencer.

"Agradecer. Acho que a torcida fez um espetáculo, eles apoiam do início ao fim e isso nos ajuda bastante. Agradecer aos funcionários também que me receberam muito bem, ficaram alí na concentração 12 dias me acompanhando, um sofrimento, mas conversavam bastante comigo e esperei por esse momento trabalhando", concluiu o atacante.

Com o triunfo, o Vitória chegou aos nove pontos e subiu para a 13ª colocação, saindo momentaneamente da zona de rebaixamento. O próximo desafio da equipe será na quarta-feira, 14, contra o Cerro Largo, no Uruguai, pela Copa Sul-Americana.