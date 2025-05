Carpini destaca 'competitividade resgatada' do Vitória diante do Vasco

Thiago Carpini, técnico do Vitória - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

O Vitória conquistou um importante resultado na noite deste sábado, 10, ao vencer o Vasco por 2 a 1, de virada, no Barradão, em duelo válido pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi marcada por superação: o Rubro-Negro baiano atuou boa parte do segundo tempo com um jogador a menos e, ainda assim, garantiu os três pontos.

Em entrevista coletiva, o técnico Thiago Carpini fez questão de destacar não apenas o resultado, mas a maneira como ele foi construído, mesmo diante de dificuldades.

"Não só a virada, mas com um jogador a menos. Tem que enaltecer muito. É complicado com uma equipe desse nível (como o Vasco). Temos conversas diárias em cima dos jogos. Procuro passar as coisas boas que estamos fazendo. Os defeitos, os erros, as falhas. Isso tudo todo mundo está vendo. A gente tenta deixar essas coisas um pouco de lado. O jogo passado não vencemos, mas tivemos 27 finalizações. A gente precisa encontrar soluções, e hoje conseguimos encontrar algumas soluções. Caminhada ainda é longa, temos muito a evoluir. Valorizar o que eles fizeram hoje", analisou o treinador.

A partida marcou também a estreia marcante de Renato Kayzer, autor dos dois gols da vitória. O atacante havia sido poupado por questões físicas, mas entrou em campo e mostrou que pode ser peça-chave para o time. Carpini revelou que o plano inicial era utilizá-lo por pouco tempo, mas o contexto da partida exigiu mais.

"A gente vinha em uma construção. A gente precisava resgatar a competividade, criar mais chances. E isso vinha acontecendo. E o Kayzer tem capacidade de colocar a bola para dentro do gol. E foi acima da capacidade física. Planejava 20 a 25 minutos. E com um jogador a menos imaginei que a gente teria poucas chances e precisava ter um cara eficiente. Era o momento do 9 que nós tanto esperávamos. Ficamos felizes com a estreia dele não só pelos gols, mas a maneira que ele consegue sustentar e dar folga ao time. E não fica só no jogo de transição. Foi importante", concluiu o treinador.

O próximo desafio do Rubro-Negro no Campeonato Brasileiro será contra o Bahia, no domingo, 18, às 16h, na Arena Fonte Nova, em clássico válido pela 7ª rodada. Antes, a equipe tem pela frente um compromisso pela Copa Sul-Americana, contra o Cerro Largo, no Uruguai, na quarta-feira, 14, às 21h30, pela quinta rodada da competição continental.