Abandono de trabalho? Uvini pegou as coisas dele e viajou, diz Mota

- Foto: Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O presidente do Esporte Clube Vitória, Fabio Mota, falou com exclusividade para o PORTAL A TARDE que o zagueiro Bruno Uvini abandonou o clube no início da tarde desta segunda, 12. De acordo com Mota, o zagueiro simplesmente foi embora, sem dar satisfação.



Treinando separado do restante do elenco desde janeiro, Uvini está processando o Vitória em ação que pode chegar a R$ 5 milhões. O zagueiro do Leão alega que em 2025 só recebeu um mês de salário.

Sobre isso, o presidente do Vitória diz que a informação não procede. “A versão dele não condiz com a realidade e o Vitória está alegado abandono de trabalho”, afirma Mota.

Bruno Uvini, que estava no Grêmio, foi contratado pelo Vitória em abril de 2024. Desde a sua chegada, o zagueiro só jogou 8 partidas e, após reapresentação do elenco, em janeiro deste ano, o jogador não vem sendo utilizado pelo técnico Thiago Carpini.



A equipe de reportagem do A TARDE entrou em contato com o empreário do atleta, mas, até o fechamento desta matéria, não teve retorno.