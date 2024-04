Reforço confirmado! Vitória anuncia a contratação de Bruno Uvini | A TARDE

Como já vinha sendo especulado, o Vitória anunciou a contratação de Bruno Uvini, que estava no Grêmio, na manhã desta quinta-feira, 11. Através das redes sociais, o campeão baiano confirmou o reforço para a temporada de 2024, em conjunto com um vídeo de lances do zagueiro, de 32 anos, no Campeonato Brasileiro. O atleta assinará um contrato de dois anos.

Em 2023, o zagueiro realizou 32 partidas com o tricolor gaúcho, marcando dois gols e uma assistência neste período, o que fez com que a direção do Grêmio renovasse o contrato até 2025. Entretanto, na atual temporada, o atleta não estava no seu melhor desempenho e só jogou quatro partida, sendo a última em fevereiro.

Ainda na janela de transferência, que fica aberta até o dia 19 de abril, o Vitória poderá anunciar mais alguns atletas, de acordo com o plano do Presidente Fábio Mota. Ao que tudo indica, o Leão terão os reforços de mais um lateral-direito, atacante e um goleiro.

Além do zagueiro recém chegado, o Vitória conta com mais quatro defensores, Wagner Leonardo, Camutanga, Reynaldo e Cristián Zapata.