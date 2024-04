Vitória nega ter recebido proposta do Athletico por Wagner Leonardo | A TARDE

O Vitória afirmou que não recebeu uma proposta do Athletico Paranaense para vender o zagueiro Wagner Leonardo, um dos destaques do time desde a Série B do Campeonato Brasileiro de 2023. Titular do técnico Léo Condé ao lado de Camutanga, o defensor celebrou no último domingo, 7, a conquista do Campeonato Baiano de 2024, com direito a gol marcado na final contra o Bahia.

Wagner Leonardo é um dos líderes do elenco do Vitória. O defensor chegou ao Rubro-Negro por empréstimo junto ao Portimonense, de Portugal, em 2023, e foi comprado em definitivo pela diretoria rubro-negra no mesmo ano, após se destacar. Até o momento, acumula 53 jogos e seis gols com a camisa do Leão.

No final do ano passado, o presidente do Vitória, Fábio Mota, foi questionado sobre a possível venda de Wagner Leonardo. Na ocasião, ele afirmou que o clube não tem interesse em negociar o defensor, a não ser que algum time pague a multa rescisória de 5 milhões de euros, avaliada em pouco mais de R$ 27 milhões na cotação atual.

Se movimentando para o Campeonato Brasileiro, o Vitória está próximo de anunciar a contratação do zagueiro Bruno Uvini, do Grêmio. Ele será mais uma opção do técnico Léo Condé, que conta com Wagner Leonardo, Camutanga, Zapata e Reynaldo para a posição. Pouco utilizado, João Victor foi emprestado ao Mirassol para a disputa da Série B.