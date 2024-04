Com Liverpool e Leverkusen, quartas de final começam nesta quinta | A TARDE

As quartas de finais da UEFA Europa League iniciam nesta quarta-feira, 11, com grandes confrontos em ação, de forma simultânea, às 16h. O Liverpool enfrenta o Atlanta dentro de casa, assim como o Milan, que recebe o Roma, já o West Ham vai à Alemanha encarar o Bayern Leverkusen, enquanto o Olympique joga na casa do Benfica.

Nesta fase, a partida será definida em jogos de ida e volta. Assim, na próxima quinta-feira, 18, os visitantes decidem em casa quem avançará às semis e seguirá com o sonho de conquistar um título europeu. Em caso de dois empates ou igualdade no agregado, os classificados serão definidos nos pênaltis.

Liverpool x Atalanta

Dentro de Anfield, o Liverpool busca mais um título europeu para a sua vasta prateleira. Na temporada, garantiu a classificação na liderança do grupo E e atualmente é o segundo colocado do Campeonato Inglês, atrás apenas do Arsenal.

Do outro lado, o Atalanta faz uma campanha positiva e busca o seu primeiro título europeu da história. Foi o líder do grupo D, com 14 pontos somados e está na 6ª colocação da Série A, o Campeonato Italiano, além de seguir vivo na Copa da Itália.

Milan x Roma

Em um duelo de equipes italianas, o Milan foi o 3° colocado da fase de grupos da Champions e conseguiu uma vaga na competição, já o Roma foi o segundo do grupo G e também avançou para às quartas. No campeonato italiano, os Rossoneros estão na 2ª colocação, com 68 pontos, atrás apenas da Inter de Milão. Os Romanistas, por outro lado, estão na 5ª colocação, com 55 pontos somados.

Jogadores do Bayer comemorando gol | Foto: INA FASSBENDER / AFP

Bayer Leverkusen x West Ham

Líder e possível campeão do Campeonato Alemão, o Leverkusen foi o líder do grupo H, com 100% de aproveitamento, vencendo todas as partidas disputadas. Comandado por Xabi Alonso, a equipe segue invencível na temporada e vem de uma virada no último minuto nas oitavas.

O West Ham, time do brasileiro Paquetá, também foi líder do seu grupo, somando 15 pontos. A campanha na Premier League é mediana, sendo o 7° colocado, com 48 pontos e 13 vitórias em 32 jogos.

Benfica x Olympique

Jogando a primeira partida dentro de casa, o Benfica conta com os seus torcedores para avançarem de fase. A equipe veio da Champions League, já que foi o 3° colocado, mas faz uma campanha positiva no Campeonato Português, com 67 pontos em 28 jogos.

Do outro lado, o Olympique foi o 2° do grupo B, vencendo a disputa seguinte e avançando às quartas de final. No nacional, a equipe francesa não faz uma campanha tão positiva, sendo só o 8° colocado, com apenas 39 pontos somados.

Todos os jogos de ida acontecem nesta quinta, às 16h, com transmissão na ESPN e na plataforma de streaming Star Plus.