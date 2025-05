Cerro Largo x Vitória: onde assistir, prováveis escalações e mais

Vitória visita o Cerro Largo pela Copa Sul-Americana - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Em busca da primeira vitória na Copa Sul-Americana, o Vitória visita o Cerro Largo-URU nesta quarta-feira, 14, às 21h30, no Estádio Centenário, em Montevidéu, pela 5ª rodada da fase de grupos da competição continental.

Na terceira posição do grupo B, o Leão da Barra ainda não venceu. Em quatro jogos, são três empates e uma derrota, justamente para o Cerro Largo, que acumula uma vitória, um empate e outras duas derrotas. O rubro-negro baiano está na terceira posição, com três pontos ganhos, enquanto os uruguaios estão na segunda colocação, com quatro.

O Vitória está aliviado. Após um jejum de cinco jogos, o time venceu o Vasco da Gama de virada e com um jogador a menos pelo placar de 2 a 1.

Na Sula, o Colossal vem de empate por 1 a 1 com o Defensa Y Justicia, no Barradão. Já o Cerro teve uma sequência de quatro partidas sem vencer quebrada ao ser superado em casa pelo Universidad Católica de Quito, por 3 a 1.

Vitória prioriza o Brasileirão e está focado no Ba-Vi

Na última coletiva, o técnico Thiago Carpini rechaçou que a equipe seguirá o planejamento de priorizar o Campeonato Brasileiro. O treinador confirmou que viaja para o Uruguai e que levará os atletas que estiverem à disposição. Ele vai aproveitar e iniciar a preparação para o clássico Ba-Vi, marcado para o próximo sábado, 18, às 16h, na Arena Fonte Nova, pela rodada 10 do Brasileirão.

"Está feito o planejamento desde o começo da semana. Viajo. Por mais que muitos atletas não devam participar, devem também viajar. Não adianta deixar eles aqui. Quem vai dar treino? A gente aproveita para treinar lá. É preparação para o jogo do final de semana. A gente viaja com um número maior de atletas", disse Carpini,

"O carro-chefe é o Campeonato Brasileiro. Não vamos nos desfazer da Sul-Americana. Mas disputar duas competições desse nível é difícil. Não temos grandes investimentos, SAFs. A nossa prioridade, o que move o Vitória, é o Campeonato Brasileiro. Não adianta fazer uma final, ser campeão da Sul-Americana e ano que vem jogar uma Série B. Se der para avançar, nós queremos. Mas não é nossa prioridade - disse o treinador após o jogo do último sábado.", complementou.

Onde assistir

ESPN (TV a Cabo) e Disney+ (Streaming)

Prováveis escalações

Cerro Largo: Santilli; Garcia, Pippa, Gianoli e Bonifazi; Correa, Mir, Assis e Peréz; Contrera e Peraza. Técnico: Danielo Nuñez.

Vitória: Lucas Arcanjo [Fintelmann]; Claudinho [Cáceres], Lucas Halter, Edu [Néris} e Hugo; Ricardo Ryller, Baralhas e Matheusinho; Erick, Léo Pereira [Osvaldo] e Carlinhos [Janderson]. Técnico: Thiago Carpini.