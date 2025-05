Vasco é recebido com protestos no Rio após derrota para o Vitória

Para evitar encontrar os torcedores, delegação foi embora em ônibus descaracterizado, por uma área alternativa do aeroporto - Foto: Matheus Guimarães | Lance

A delegação do Vasco retornou ao Rio de Janeiro, na madrugada deste domingo, 11, e foi recebida com protestos pela torcida, no Galeão, após derrota para o Vitória pelo Brasileiro da Série A. Os torcedores se envolveram em conflitos com a Polícia Militar, que usaram bombas de efeito moral, tiros de borracha e gás de pimenta para dispersar os envolvidos.

O clube vem de oito partidas sem vencer, sendo três derrotas seguidas em quatro jogos comandados pelo diretor técnico, Felipe Loureiro. As duas últimas partidas ficaram marcadas por vexames, como a goleada de 4 a 1 para o Puerto Cabello e a derrota por 2 a 1, neste sábado, para o Vitória, de virada, quando o tempo atuoso com um a mais por quase todo o duelo.

Para evitar encontrar os torcedores, a delegação foi embora em um ônibus descaracterizado por uma área alternativa do aeroporto, enquanto a torcida protestava contra a gestão de Pedrinho e contra os maus resultados dentro e fora de campo.