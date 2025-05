Rogério Ceni desabafa sobre tabu com o Flamengo: "Incomoda muito"

Rogério Ceni, técnico do Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

A derrota do Bahia diante do Flamengo, na noite deste sábado, 10, adicionou mais um capítulo no maior algoz da carreira do treinador Rogério Ceni. O confronto no Maracanã marcou a 16ª derrota em 16 jogos do comandante contra o clube carioca, fato que foi assunto na entrevista coletiva do técnico após o quarto revés do Tricolor na temporada.

Questionado sobre o tabu, Rogério Ceni desabafou sobre nunca ter vencido o Rubro-Negro em sua carreira como treinador e prometeu se esforçar para essa estatística acabar no próximo confronto direto entre as equipes.

"(Incomoda) muito. Incomoda bastante sim. É extremamente desagradável. Mostra a força que o Flamengo tem. Incomoda qualquer profissional não vencer. Vamos trabalhar para no jogo de volta colocar fim nessa estatística", disse o comandante tricolor.

Como técnico do Bahia, Rogério Ceni enfrentou o Flamengo pela sexta vez neste sábado e adicionou mais números no extenso retrospecto negativo. Por clubes como São Paulo, Fortaleza, Cruzeiro e o próprio Esquadrão de Aço, as equipes comandadas por ele sofreram 31 gols e marcaram apenas seis.

Confira a lista de jogos do treinador contra o clube carioca:

Flamengo 2 x 0 São Paulo - 11ª rodada Série A - 2017;

Flamengo 2 x 0 - Fortaleza 7ª rodada Série A - 2019;

Fortaleza 1 x 2 Flamengo - 26ª rodada da Série A - 2019;

Cruzeiro 1 x 2 Flamengo - 20ª rodada da Série A - 2019;

Flamengo 2 x 1 Fortaleza - 8ª rodada da Série A - 2020;

São Paulo 0 x 4 Flamengo - 32ª rodada da Série A - 2021;

Flamengo 3 x 1 São Paulo - 2ª rodada da Série A - 2022;

São Paulo 0 x 2 Flamengo - 21ª rodada da Série A - 2022;

São Paulo 1 x 3 Flamengo - semifinais da Copa do Brasil (ida) - 2022;

Flamengo 1 x 0 São Paulo - semifinais da Copa do Brasil (volta) - 2022;

Flamengo 1 x 0 Bahia - 25ª rodada da Série A - 2023;

Flamengo 2 x 1 Bahia - 10ª rodada da Série A - 2024;

Bahia 0 x 1 Flamengo - quartas da Copa do Brasil (ida) - 2024;

Flamengo 1 x 0 Bahia - quartas da Copa do Brasil (volta) - 2024;

Bahia 0 x 2 Flamengo - 29ª rodada da Série A - 2024;

Flamengo 1 x 0 Bahia - 8ª rodada Série A - 2025;

O próximo confronto entre Bahia e Flamengo possui data base em 16 de outubro, uma quinta-feira, na Arena Fonte Nova, apesar do jogo ainda não ser detalhado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).