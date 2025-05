Ceni vê favorecimento ao Flamengo e dispara: "Tudo dentro dos padrões"

Rogério Ceni, técnico do Bahia - Foto: Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O técnico Rogério Ceni justificou as escolhas feitas na escalação do Bahia na derrota por 1 a 0 para o Flamengo, neste sábado, 10, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Com um time bastante modificado, o Tricolor foi superado pelo líder da competição, mas o comandante ressaltou que as decisões tiveram como base a maratona de jogos e os desfalques do elenco.

De acordo com o treinador, a entrada de Rezende no meio e Lucho Rodríguez foi para tentar dar mais força física e energia à equipe.

"As escolhas têm relação com quarta-feira e com o elenco que foi montado. Não seria fácil com o Flamengo aqui de maneira alguma. A gente teve a lesão do Ademir, os dois laterais-direitos estão machucados, o Erick suspenso, e o Nico já tinha jogado como lateral. Acho até que ele fez a função bem. O Rezende entrou no meio de campo para o lugar do Nico e nos ajudou com a altura. E hoje com o Lucho para tentar ter mais energia e pressionar um pouco mais. No começo do jogo suportamos bem a pressão, com exceção do lance do gol. Fomos apertados na saída de jogo, tentamos bolas longas, acho que fomos nos acertando dentro do jogo. Uma pena, um jogo importante, assim como também serão os próximos", disse Ceni na entrevista coletiva.

Sobre os 18 minutos finais em que o Bahia jogou com um a mais, após a expulsão do meia Gerson, Ceni fez críticas à arbitragem e lamentou a falta de intensidade do time no período. Além disso, Ceni cutucou o árbitro, afirmando que "é tradicional" o VAR esfriar o jogo quando a equipe mandante precisa.

"O árbitro segurou muitos minutos no chão e não teve coragem de dar mais minutos depois de levantar a placa. Mais ou menos 60% desse tempo foi de jogo parado. E também porque quando teve a expulsão a gente não tinha mais trocas. Os jogadores estavam cansados. Até tivemos uma escapada, uma finalização, mas depois de correr 85 minutos atrás do Flamengo a gente já estava cansado. Aí ainda tem o lance do VAR que dá aquela esfriada no jogo, que é tradicional quando quando precisa aqui no Maracanã. Dá aquela tranquilizada. Depois o jogador cai, e o juiz não dá mais acréscimo, tudo dentro dos padrões como é", criticou o comandante.

Com a derrota, o Tricolor sumou duas derrotas consecutivas pela primeira vez na temporada e agora busca virar a chave na Libertadores, na qual enfrenta o Atlético Nacional, na próxima quarta-feira, 14, às 19h, em Medellin.