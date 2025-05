Com time misto, Bahia perde para o Flamengo no Maracanã

Jean Lucas, meio-campista do Bahia - Foto: Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Com um time misto, o Bahia foi superado pelo Flamengo por 1 a 0, neste sábado, 10, no Maracanã, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O gol solitário da noite foi marcado por Arrascaeta, artilheiro da competição até aqui. Com o revés, o Tricolor conheceu sua segunda derrota consecutiva, algo inédito na temporada.

O Flamengo iniciou a partida em alta intensidade, pressionando a saída de bola do Bahia desde os primeiros minutos. Em uma dessas investidas, Michael cruzou pela esquerda e Arrascaeta completou de cabeça, abrindo o placar. Já o Bahia conseguiu equilibrar as ações e teve duas boas oportunidades, especialmente pelo lado esquerdo, mas pecou nas finalizações.

Na segunda etapa, o Rubro-Negro continuou dominante e chegou a balançar as redes novamente, mas o gol foi anulado. A partida ganhou em tensão no fim, quando o meia Gerson foi expulso após entrada dura em Erick Pulga, que havia entrado no segundo tempo. Mesmo com um a mais, o Esquadrão não conseguiu buscar o empate.

Com diversas ausências no elenco, seja por lesão, suspensão ou preservação de titulares pensando no duelo decisivo contra o Atlético Nacional, pela Libertadores, o técnico Rogério Ceni mandou a campo uma equipe bastante modificada.

O Tricolor entrou em campo com: Marcos Felipe; Gabriel Xavier, Ramos Mingo, Rezende, Iago Borduchi; Acevedo, Rodrigo Nestor (Tiago), Jean Lucas (Cauly); Luciano Juba (Erick Pulga), Kayky (Everton Ribeiro) e Luciano Rodríguez (Willian José).



Com o resultado, o Bahia permanece na sexta colocação com 12 pontos, mas pode ser ultrapassado ao fim da rodada. Já o Flamengo se mantém na liderança isolada, com 17 pontos somados em oito partidas.

Agora, o Tricolor vira a chave e volta a campo na próxima quarta-feira, 14, às 19h30, pela Libertadores, quando encara o Atlético Nacional, em Medellin. Pelo Brasileirão, o próximo compromisso será o clássico Ba-Vi, no domingo, 16, às 16h, na Arena Fonte Nova.