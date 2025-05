Ex-diretora do BC diz que pacote fiscal de Lula foi insuficiente

Economista disse que curva de juros está em níveis altos por causa da alta dívida do país em relação a outros países - Foto: Raphael Ribeiro | BC

A ex-diretora do Banco Central, Fernanda Guardado, afirmou que as medidas do pacote fiscal do governo Lula (PT) foram insuficientes para equilibrar as contas públicas do Brasil.

De acordo com Fernanda, a curva de juros está em níveis altos por causa da alta dívida do país em relação a outros países, e que a política fiscal ajudou a impulsionar o consumo e dificultou o trabalho do Banco Central para controlar a inflação.

Fernanda Guardado, 45 anos, foi diretora de Assuntos Internacionais e Gestão de Riscos Corporativos do Banco Central de 2021 até 2023, indicada pelo governo Jair Bolsonaro (PL).

A economista reiterou que o pacote fiscal do final de 2024 foi um desenvolvimento importante e muito bem-vindo no sentido de limitar um pouco mais o crescimento das despesas dentro do orçamento, inclusive com a limitação do reajuste real do salário mínimo que foi proposto naquele momento.

Guardado relembrou também que a medida não foi suficiente para limitar o ritmo de crescimento das despesas de forma a garantir o tipo de resultado que é necessário do ponto de vista de sustentabilidade das políticas públicas.