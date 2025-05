Hebert Conceição nocauteia adversário no 1º round e brilha nos EUA

Baiano, Hebert Conceição estreou com triunfo nos Estados Unidos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O medalhista olímpico baiano Hebert Conceição estreou com o pé direito no boxe profissional dos Estados Unidos na noite deste sábado, 10, ao vencer por nocaute técnico o norte-americano Rowdy Montgomery Jr., em duelo realizado na Silver Spurs Arena, em Kissimmee, Flórida.

A vitória veio ainda no primeiro round, após Hebert aplicar um golpe que lesionou o adversário logo nos instantes iniciais do combate.

Com o triunfo, o brasileiro manteve sua invencibilidade no boxe profissional e agora soma sete vitórias, quatro delas por nocaute. A luta também marcou sua primeira aparição sob a bandeira da promotora norte-americana ProBox.

No Brasil, Hebert Conceição ficou marcado pela conquista do ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, na categoria peso-médio (75kg). Na final, ele protagonizou uma virada histórica ao nocautear o ucraniano Oleksandr Khyzniak no último round, garantindo a segunda medalha de ouro do boxe brasileiro em Olimpíadas.