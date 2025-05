Lenda do MMA, José Aldo anuncia aposentadoria após derrota no Canadá

José Aldo perdeu para Aiemann Zahabi no UFC 315 - Foto: Minas Panagiotakis/AFP

Em noite de despedida, José Aldo foi superado por Aiemann Zahabi na luta principal do UFC 315, realizado neste domingo, 11, em Montreal, no Canadá. O brasileiro perdeu por decisão unânime dos juízes (triplo 29-28), após três rounds, e anunciou sua aposentadoria do MMA logo após o confronto.

O brasileiro começou a luta de forma agressiva e dominando mas viu seu ritmo cair no segundo round, quando Aiemann Zahabi passou a controlar melhor o combate. No terceiro e último assalto, José Aldo chegou perto do nocaute com uma joelhada que balançou o canadense, mas foi levado ao chão e acabou dominado no ground and pound.

Após o anúncio do resultado oficial, José Aldo deixou as luvas no centro do octógono, em gesto tradicional que simboliza a aposentadoria, e agradeceu a organização e sua equipe. O brasileiro encerra sua trajetória no MMA com 42 lutas, sendo 22 delas no UFC, e um cartel de 32 vitórias e 10 derrotas.

"Primeiro de tudo, obrigado ao Dana White e a todos do UFC por tudo o que vocês me deram. Eu não acho que tenho mais isso em mim. Foi uma semana difícil, não só pelo corte de peso, mas mentalmente. Estou brigando com minha mente para ser campeão de novo, mas acho que está na hora de parar. Quero aproveitar minha família e meus filhos. Acho que essa é a última vez que vocês me veem", declarou.