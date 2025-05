Ao som de "Evidências", Brasil é ouro na Copa do Mundo de Ginástica

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

A seleção brasileira de ginástica rítmica brilhou neste sábado, 10, ao garantir a medalha de ouro no conjunto geral da etapa de Portimão da Copa do Mundo, realizada em Portugal. O Brasil somou 51.350 pontos, superando as seleções da Espanha (48.050) e da França (41.700), que completaram o pódio com prata e bronze, respectivamente.

A equipe, composta por Duda Arakaki, Nicole Pircio, Bárbara Galvão, Maria Paula Caminha, Mariana Gonçalves e Ana Luiza Franceschi, se destacou na série mista apresentada ao som da música "Evidências", totalizando 26.150 pontos. Somado com os 25.200 pontos obtidos na última sexta-feira, 9, na apresentação com arcos e bolas, o Brasil assumiu a liderança.

Veja a apresentação:

E nessaaa loucuraaaa…as leoas foram lá e brilharam! 🦁✨

A nova série mista da Seleção Brasileira de Conjunto estreou hoje na Copa do Mundo de Portimão com Evidências de trilha sonora, e não deu outra: Foi sucesso absoluto! 🌟



Com a super nota 26.150, nossas meninas garantiram… pic.twitter.com/QpPYsTNbev — Confederação Brasileira de Ginástica (@cbginastica) May 10, 2025

Na série deste sábado, a nota foi construída com 5.50 pontos de dificuldade corporal, 7.10 de dificuldade de aparelho, 7.300 de nota artística e 6.250 na execução.

Além do bom desempenho do time, o Brasil segue com representantes na disputa individual. Bárbara Domingos e Samara Sibin voltam a se apresentar neste domingo, 11, a partir das 10h30, nas finais do individual geral.