Alckmin diz que fraude do INSS, não iniciada com Lula, vai ter fim

Alckmin afirmou, que no próximo pagamento, vão ser devolvidos R$ 298 milhões para aposentados e pensionistas - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

O presidente em exercício Geraldo Alckmin (PSB) disse neste domingo, 11, que o escândalo dos descontos indevidos contra aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), vai ter um fim “agora”, mesmo após ter começado em outro governo.

A declaração de Alckmin foi dada a jornalistas no evento da 5ª Feira da Reforma Agrária do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), em São Paulo.

Na fraude, as investigações apontaram que a arrecadação com descontos de mensalidade havia disparado, chegando a R$ 2 bilhões em um ano, enquanto as associações que praticavam respondiam a milhares de processos por fraude nas filiações de segurados.

A Polícia Federal (PF) abriu inquérito e deflagrou a Operação Sem Desconto, deflagrada no último dia 23 de abril, o que levou às demissões do presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, e do ministro da Previdência, Carlos Lupi.

Alckmin afirmou, ainda, que, no próximo pagamento, vão ser devolvidos R$ 298 milhões para aposentados e pensionistas. O vice-presidente também disse que o INSS já comunicou 20 milhões de pessoas que não tiveram descontos e que, aqueles lesados, podem consultar como ter acesso à devolução imediata por meio da plataforma Meu INSS.