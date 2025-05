Bahia e Vitória têm agendas cheias antes da pausa do Brasileirão

Final do Campeonato Baiano de 2024, no Barradão - Foto: Tiago Caldas / EC Bahia

O Campeonato Brasileiro terá uma brecha no calednário apertado durante o período do dia 13 de junho até 11 de julho, devido à disputa do Super Mundial de Clubes da Fifa. Restando trinta dias até a pausa, o Vitória terá seis compromissos, enquanto o Bahia entrará em campo nove vezes.

Até o dia 13 de junho, a equipe dirigida por Thiago Carpini brigará por 12 pontos no Campeonato Brasileiro, além das duas últimas rodadas da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Confira a agenda rubro-negra

Brasileirão:

Bahia x Vitória - às 16h do dia 18 de maio (domingo), na Arena Fonte Nova

Vitória x Santos - às 18h30 do dia 25 de maio (domingo), no Barradão

Corinthians x Vitória - às 18h30 do dia 1º de junho (domingo), na Neo Química Arena

Vitória x Cruzeiro - às 19h do dia 12 de junho (quinta-feira), na Barradão

Sul-Americana:

Cerro Largo x Vitória - às 21h30 do dia 14 de maio (quarta-feira), no Estadio Centenario

Universidad Catolica x Vitória - às 21h30 do dia 28 de maio (quarta-feira), no Estádio Olímpico Atahualpa

Por causa da Copa do Brasil e da Copa do Nordeste, o Esquadrão terá três jogos a mais que o rival. Desta forma, serão quatro partidas pelo Brasileiro, dois pela Copa Libertadores, dois no Nordestão e um na Copa do Brasil.

Veja a agenda tricolor:

Brasileirão:

Bahia x Vitória - às 16h do dia 18 de maio (domingo), na Arena Fonte Nova

Grêmio x Bahia - às 11h00 do dia 25 de maio (domingo), na Arena do Grêmio

Bahia x São Paulo - às 18h30 do dia 31 de maio (sábado), na Arena Fonte Nova

Bragantino x Bahia - às 19h do dia 12 de junho (quinta-feira), no estádio Cicero de Souza Marques

Libertadores:

Atlético Nacional x Bahia - às 19h do dia 14 de maio (quarta-feira), no Estádio Atanasio Girardot

Internacional x Bahia - às 19h do dia 28 de maio (quarta-feira), no Beira-Rio

Copa do Nordeste:

Confiança x Bahia - às 19h do dia 4 de junho (quarta-feira), no Batistão

Bahia x Náutico - às 17h30 do dia 7 de junho (sábado), na Arena Fonte Nova