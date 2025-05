Desde 1899: Vitória completa 126 anos de uma história de sucesso

Arquibancada do Barradão cheia de torcedores do Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Um dos principais clubes esportivos da região Nordeste, o Esporte Clube Vitória completa 126 anos de existência nesta terça-feira, 13. Com uma história rica, o Leão da Barra iniciou suas atividades no ano de 1899, inicialmente batizado como Club de Cricket Victória, já que o clube foi fundado para a prática do críquete, esporte muito comum entre a colônia britânica que residia em Salvador. Os fundadores, em sua maioria, moravam no bairro Corredor da Vitória, área nobre da capital baiana, o que inspirou o nome da instituição.

Mesmo sem ter profissionalizado o futebol no clube, o Vitória conquistou seus primeiros títulos na modalidade em 1908 e 1909, quando foi campeão baiano de forma consecutiva. Porém, no ano de 1953, o esporte mais popular do país se tornou profissional e o principal da agremiação, que voltaria a se sagrar campeã estadual no mesmo ano.

Vitória se sagrou campeão baiano em 1908 | Foto: Reprodução

Recém profissionalizado, o Vitória viu seu grande rival Bahia acumular mais títulos no estado, levantando apenas nove taças entre 1955 e 1990. Os melhores anos da história rubro-negra, no entanto, estariam por vir justamente após esse período.

Barradão e anos dourados

Em 1986, o Estádio Manoel Barradas foi fundado, mas, a partir de 1991, quando foi reformado para receber partidas com mais frequência, virou um marco na história do Vitória. O Barradão se tornou a casa do Leão, que viria a se tornar um território hostil para os adversários. O crescimento do clube foi evidente após passar a mandar seus jogos no 'Santuário'.

Durante os anos 90, o Vitória se organizou internamente e passou a ser um clube de ponta do Brasil. Campeão baiano em seis oportunidades na década, o Leão ainda se sagrou campeão da Copa do Nordeste em 1997 e 1999, derrotando o Bahia em ambas as finais. A década de 90 também marcou o crescimento no âmbito nacional, quando retornou à Série A do Campeonato Brasileiro em 1993 e neste mesmo ano chegou a final da competição, disputando ainda as semifinais em 1999.

Vitória se sagrou bi-campeão da Copa do Nordeste em 1999 | Foto: Reprodução/YouTube

O domínio do Vitória no cenário regional foi ainda maior nos anos 2000, quando o clube foi tetracampeão estadual em duas oportunidades: entre 2002 e 2005, e 2007 a 2010. Nesse período, conquistou a Copa do Nordeste mais duas vezes, em 2003 e 2010. No entanto, o sucesso não se repetiu nas competições nacionais, quando dois rebaixamentos seguidos, em 2004 e 2005, levaram o clube de forma inédita a Terceira Divisão nacional.

Um dos grandes nomes desse período de sucesso é Nádson Rodrigues de Souza, o 'Nadgol', cria da Toca do Leão e artilheiro de momentos inesquecíveis. Ao Portal A TARDE, o ex-atacante contou sobre a emoção de ter defendido o clube do coração.

Falar do Vitória é sempre uma satisfação. É um prazer muito grande. O clube que me projetou, o clube que me deu oportunidade desde moleque na base. Eu já torcia pelo Vitória, então foi bom demais. A sensação de torcer, já ser torcedor e jogar no clube que você ama, isso é importante demais. É muita história boa, muita história bonita dentro do clube, fico muito feliz. Nádson, o 'Nadgol', ex-atacante do Vitória nos anos 2000

Nádson em sua segunda passagem pelo Vitória | Foto: Reprodução

Após cair para a Série C, o Vitória logo se levantou e conseguiu dois acessos em seguida, retornando à elite do futebol brasileiro em 2008. Consolidado na Série A, o Leão voltou a protagonizar uma final nacional em 2010, quando decidiu uma Copa do Brasil. Apesar do grande desempenho na maior parte dos torneios da temporada, o Rubro-negro voltou a ser rebaixado para a Série B.

Vitória foi vice-campeão da Copa do Brasil em 2010 | Foto: Reprodução/One Football

Ano histórico em 2013 e início de má fase

Depois de dois anos fora da elite, o Vitória voltou a disputar o Campeonato Brasileiro da Série A em 2013, quando fez uma das melhores campanhas de um time nordestino no formato de pontos corridos da competição. O Rubro-negro ficou em 5º, quase alcançando a classificação para a Copa Libertadores, sendo também campeão baiano nesta mesma temporada, quando derrotou o Bahia pelo acachapante placar de 7 a 3 no jogo de ida das finais.

Dinei marcou quatro gols na goleada do Vitória sobre o Bahia por 7 a 3 | Foto: Eduardo Martins / A TARDE.

No ano de 2014, o Vitória voltou a ser rebaixado para a Série B. Mesmo conseguindo subir logo em 2015, os anos seguintes foram marcados por uma sequência de problemas internos no clube, que acabaram culminando em uma nova queda, em 2018, quando o Leão entrou em seu momento mais delicado após o auge dos anos 90 e 2000.

Em 2021, o Vitória acabou caindo pela segunda vez em sua história para a Série C do Brasileirão. Além do novo descenso, uma má campanha no início da competição indicava um destino fatal em meio aos graves problemas administrativos, mas uma grande sinergia criada entre torcida e clube fez um possível rebaixamento à Quarta Divisão virar uma arrancada rumo a um acesso épico.

Retomada e título nacional

Em seu retorno na Série B, o Vitória viveria um dos grandes momentos de sua história em 2023. Campeão brasileiro naquela temporada, o Leão retornou à Primeira Divisão após cinco anos fora e ainda conquistou um inédito título nacional para a sua galeria de troféus. Na temporada seguinte, voltou a se sagrar campeão baiano após seis anos.

Festa do título da Série B de 2023 | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Atualmente, o clube se encontra na Série A e já vive um momento de mais estabilidade administrativa e financeira. Em 2025, seu segundo ano consecutivo na elite do futebol brasileiro, o Rubro-negro retornou à Copa Sul-Americana e busca retomar seu espaço no cenário nacional e internacional.

Presidente em exercício desde 2021, Fábio Mota disse ao Portal A TARDE que se sente honrado em poder deixar sua contribuição direta para a reconstrução do Vitória.

Me sinto honrado por estar contribuindo com a história do clube que amo. Cada dia que acordo, agradeço a Deus a possibilidade de estar vivo e poder fazer o que mais gosto, que é reconstruir o clube Fábio Mota

Presidente Fábio Mota no Barradão | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Esporte Clube Vitória completa 126 anos de uma grande trajetória, que orgulha milhões de torcedores ao redor da Bahia e também por outros cantos do país.