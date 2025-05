Libertadores: Bahia pode classificar contra o Atlético Nacional?

Bahia pode garantir classificação nesta rodada - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

A 5ª rodada da Copa Libertadores da América pode ser definitiva para o Bahia. Nesta quarta-feira, 14, às 19h, na Colômbia, o Esquadrão encara a difícil missão de superar o Atlético Nacional no Estádio Atanasio Girardot, onde está invicto na temporada, para concretizar a classificação antecipada às oitavas de final da principal competição internacional do futebol sul-americano.

A configuração atual do Grupo F mostra o motivo de ser considerado o "Grupo da Morte" da Conmebol Libertadores de 2025: apenas 3 pontos separam o líder do lanterna.

No topo da chave, encontra-se o Tricolor de Aço, com 7 pontos, enquanto os colombianos ocupam a segunda colocação, com um ponto a menos. O Internacional aparece na terceira colocação, com 5 pontos, e o Nacional é o lanterna, com 4 pontos.

Para garantir a classificação para a fase mata-mata do torneio, a equipe comandada por Rogério Ceni precisa de um “simples” triunfo contra os colombianos.

Isso porque com o resultado, o tricolor baiano alcançaria 10 pontos na tabela de classificação — o que assegura a vaga às oitavas de final da Libertadores, por garantir, no mínimo, a 2ª posição do ‘Grupo da Morte’.

Aerotricolor

Em clima de festa, e com o objetivo de incentivar o elenco tricolor, a torcida promoveu uma festa e tanto no Aeroporto Internacional de Salvador na tarde desta segunda-feira, 12, quando o Bahia embarcou rumo à Colômbia. Foram quase 400 torcedores atendendo ao chamado para colorir a área de entrada dos jogadores, para motivar o grupo na luta pela classificação.

Após a derrota inesperada para o Nacional em plena Arena Fonte Nova, houve quem dissesse que a torcida tricolor perderia todas as esperanças na classificação, no entanto, os milhões de torcedores emanam fé de todos os quatro cantos do mundo por essa vaga histórica, e na festa de ontem, não foi diferente.

O pequeno Miguel Cavalcante, de apenas 10 anos de idade, viveu uma tarde que com certeza será levada por gerações e gerações. Nos ombros do pai, puxando a festa tricolor como um verdadeiro torcedor, a presença do jovem foi notada pelo treinador Rogério Ceni em meio a multidão azul, vermelha e branca, e o comandante não hesitou em tornar o dia do garoto inesquecível ao carregá-lo no colo ao som de comemorações da torcida.