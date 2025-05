Atlético Nacional x Bahia: onde assistir, prováveis escalações e mais

Bahia encara o Atlético Nacional de olho nas oitavas da Libertadores - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia tem um compromisso crucial para manter vivo o sonho da classificação às oitavas de final da Copa Libertadores da América nesta quarta-feira, 14, em Medellín, na Colômbia. Contra o Atlético Nacional, às 19h, em duelo válido pela 5ª rodada da competição, o elenco tricolor tenta deixar para trás as derrotas recentes, inclusive o revés que ‘embolou’ o Grupo F, de olho em encaminhar a situação na ‘Glória Eterna’.

Atualmente o Tricolor de Aço é o líder da chave, com sete pontos, mas é acompanhado de perto pelo adversário colombiano, que após a vitória sobre o Internacional, na última rodada, alcançou o 6º ponto no certame.

Ao contrário do primeiro confronto entre as equipes, na Arena Fonte Nova, onde o Esquadrão venceu por 1 a 0, o Atlético Nacional vai poder contar com um ‘trunfo’ para o duelo desta semana: trata-se de Marino Hinestroza. O atacante colombiano é o principal jogador da equipe na temporada, soma quatro gols e cinco assistências em 16 partidas no ano, mas na partida de ida, ficou de fora devido a uma suspensão.

Na Libertadores, participou de quatro dos seis gols marcados por “Los Verdolagas” no torneio, o que representa, aproximadamente, participação direta em 67% dos tentos dos colombianos na competição — são 3 assistências e 1 gol, em apenas 3 jogos.

Fala, treinador!

Após a derrota para o Nacional na última rodada da Libertadores, que conforme dito pelo técnico Rogério Ceni, “não estava no planejamento”, o Bahia enfrentou o Flamengo, neste sábado, 10, pelo Campeonato Brasileiro, com um time bastante modificado. Segundo o treinador, as mudanças foram feitas visando o jogo contra o Atlético Nacional, apenas quatro dias depois.

As escolhas têm relação com quarta-feira (Atlético Nacional) e com o elenco que foi montado Ceni - treinador do Bahia

O revés contra a equipe carioca marcou a primeira vez que o tricolor perdeu dois jogos seguidos na temporada, mas para Rogério Ceni, o Esquadrão precisava passar por isso de olho no melhor desempenho possível contra o Atlético Nacional: “Estamos trabalhando, tentando ter energia para cada jogo. Colocamos mais energia para o jogo de quarta-feira, o que não é garantia que vamos vencer”.

"Pela primeira vez na temporada perdemos dois jogos seguidos, mas tivemos que arriscar para ter o time melhor fisicamente na quarta-feira", afirmou o comandante tricolor

Prováveis escalações

Precisando do resultado para retomar os eixos dentro do “Grupo da Morte” da Libertadores, o técnico Rogério deve ir à campo com o que tem de melhor para enfrentar os colombianos no Estádio Atanasio Girardot. Quem deve voltar à lista de relacionados é o lateral-direito Gilberto, que desfalcou a equipe nas últimas partidas e trabalhou separado na última semana.

Bahia: Marcos Felipe, Erick, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Erick Pulga e Willian José.

Atlético Nacional: Ospina; Román, Arias, Testillo e Cándido; Uribe, Campuzano e Cardona; Hinestroza, Arce e Viveros.

Transmissão

Onde assistir: Paramount+.

Ficha técnica

Local: Medellín, Colômbia.