Bahia divulga lista de relacionados para encarar o Atlético Nacional

Rogério Ceni relacionou 24 atletas para o duelo de logo mais - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O lateral-direito Gilberto e o atacante Ademir não viajaram para Colômbia, seguem como desfalques e não estão na lista de relaciodos do Bahia no jogo contra Atlético Nacional, nesta quarta-feira, 14, às 19h, no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, válido pela 5ª rodada da fase de grupos da Libertadores.

Os convocados do técnico Rogério Ceni, divulgados nesta tarde, ainda contam com a ausência do volante Rezende, que sentiu dores na região lombar e é mais uma baixa no Tricolor. Para encarar a equipe colombiana, o Esquadrão de Aço terá 24 atletas disponíveis pelo duelo decisivo na competição continental.

Entre eles, destacam-se os meio-campistas Erick e Caio Alexandre, que voltam a ficar à disposição após cumprirem suspensão na derrota por 1 a 0 para o Flamengo, no último sábado, 10, no Maracanã. Além disso, os Pivetes de Aço Gabriel Souza, Kauã Davi, Fredi Lippert, Ruan Pablo e Tiago seguem sendo opções.

Veja a lista:

Goleiros: Marcos Felipe, Gabriel Souza e Danilo Fernandes

Laterais: Kauã Davi, Luciano Juba, Iago Borduchi

Zagueiros: Fredi, David Duarte, Gabriel Xavier e Ramos Mingo

Meio-campistas: Cauly, Erick, Michel Araujo, Acevedo, Everton Ribeiro, Jean Lucas, Rodrigo Nestor e Caio Alexandre

Atacantes: Ruan Pablo, Luciano Rodríguez, Erick Pulga, Tiago, Kayky, Willian José