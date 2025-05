Bahia recebe o América-MG mirando o G-8 do Brasileirão Sub-20

Time Sub-20 do Bahia luta por classificação inédita no Campeonato Brasileiro da categoria - Foto: Divulgação / EC Bahia

O time Sub-20 do Bahia volta a campo nesta quarta-feira, 14, para enfrentar o América-MG, em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da categoria.

Em busca de uma classificação inédita para as quartas de final, os Pivetes de Aço precisam do triunfo para chegar aos 13 pontos e se aproximar da zona de classificação.

O duelo será realizado às 15h, no novo campo do CT Evaristo de Macedo, com portões fechados. Os principais lances e o resultado final serão divulgados nas redes sociais e canais oficiais do Esquadrão de Aço.

O jogo é considerado decisivo, já que os mineiros tem 13 pontos e estão na 9ª colocação, próximo da zona de classificação. Há três jogos sem vencer, o tricolor atualmente é o 14º colocado na classificação, com 10 pontos somados.

Até aqui, o Bahia soma três triunfos, um empate e cinco derrotas na competição, com 13 gols marcados e 12 sofridos.

Na rodada anterior, mesmo com boa atuação na Gávea, a equipe comandada por Leonardo Galbes acabou superada pelo Flamengo por 2 a 0.