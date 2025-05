Jogador entra em coma induzido após grave lesão na Premier League

O atacante nigeriano Taiwo Awoniyi se choca com a trave na partida contra o Leicester pela Premier League - Foto: Justin TALLIS / AFP

O atacante Taiwo Awoniyi, do Nottingham Forest, está em coma induzido após passar por uma cirurgia de emergência em razão de uma lesão grave no abdômen. O incidente ocorreu durante o empate em 2 a 2 com o Leicester, pela Premier League, quando o jogador se chocou violentamente com a trave.

Momentos após Taiwo Awoniyi se chocar com a trave no jogo entre Nottingham Forest e Leicester | Foto: Justin TALLIS / AFP



De acordo com informações do jornal britânico Daily Mail, Awoniyi correu risco de morte. A cirurgia foi considerada bem-sucedida, contudo novas operações podem ser necessárias por conta da gravidade da lesão.

Apesar do impacto, o nigeriano tentou seguir em campo, já que o Forest não tinha mais substituições disponíveis. No entanto, não conseguia se mover com normalidade e teve de ser retirado

Com isso, o centroavante está fora da reta final da temporada, em que o Nottingham Forest ainda busca vaga em competições europeias.

Após três resultados negativos, a equipe ocupa a 7ª colocação na Premier League, com um ponto a menos que o Chelsea, atual último classificado para a Champions League.

Nos dois últimos jogos, o Forest enfrentará o West Ham fora de casa e receberá o Chelsea na rodada final.