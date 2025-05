Na Colômbia, Bahia finaliza preparação de olho no Atlético Nacional

Jean Lucas, meio-campista do Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

Já em solo colombiano, o Bahia fez seu último treino antes de enfrentar o Atlético Nacional e encerrou, nesta terça-feira, 13, a preparação para entrar em campo pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. No estádio do Envigado FC, clube da primeria divisão da Colômbia, o elenco tricolor fez os ajustes finais antes de encarar o time verdolago nesta quarta-feira, 14, às 19h, em Medellín.

A comissão técnica exibiu dois vídeos aos jogadores no hotel — um com os erros e acertos do jogo anterior e outro com informações táticas sobre o time colombiano. No treino, após o aquecimento, os atletas foram divididos em dois grupos para um trabalho coletivo.

Em seguida, o técnico Rogério Ceni comandou uma atividade tática com o campo aberto. Para finalizar, parte do elenco participou de um treino técnico, enquanto outros jogadores praticaram finalizações de longa distância.

Se recuperando de uma lesão na coxa, o lateral-direito Gilberto não viajou com a delegação e está fora do duelo contra o Atlético Nacional, de acordo com o setorista Yuri Santana. De volta após cumprir suspensão na derrota por 1 a 0 para o Flamengo, o meio-campista Erick deve ser o escolhido para jogar na lateral-direita.

Com dores musculares, o atacante Ademir também segue de fora.Por outro lado, o atacante Kayky, que preocupou por ter ficado de fora do treinamento desta segunda-feira, 12, está com a delegação na Colômbia e fica á disposição de Rogério Ceni. Poupado do time titular no jogo contra o Flamengo, Erick Pulga deve jogar entre os 11 iniciais no Estádio Atanasio Girardot.