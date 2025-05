Erick exalta torcida do Bahia e relembra festa "inesquecível"

Erick, meio-campista do Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

O elenco do Bahia embarcou para Colômbia, palco do jogo contra o Atlético Nacional, sob muita festa da torcida do Esquadrão de Aço no aeroporto de Salvador. Já em solo estrangeiro junto com o restante da delegação, o meio-campista Erick exaltou o apoio "inesquecível" da Nação Tricolor e projetou o confronto válido pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores, nesta quarta-feira, 14, às 19h, no Estadio Atanasio Girardot, em Medellín.

“Para mim, que acabei de chegar, foi algo inesquecível. Desde o pré-jogo contra o nosso primeiro adversário na Libertadores eles fizeram uma festa linda, e ontem não foi diferente, nos passando uma energia que a gente necessita para superar o desafio que está por vir no jogo de amanhã. A gente agradece pelo carinho, pela força que eles nos deram ontem. Creio que estamos preparados para fazer um grande jogo e buscar o triunfo”, disse o atleta de 27 anos.

De fora do jogo diante do Flamengo por suspensão, pelo Campeonato Brasileiro, Erick volta a ficar à disposição do técnico Rogério Ceni para a decisão que pode sacramentar a classificação do Tricolor nas oitavas de final da Libertadores: basta vencer os colombianos. Em caso de derrota ou empate, entretanto, a definição da vaga fica para a sexta e última rodada, contra o Internacional, no Beira-Rio.

“O último jogo (Contra o Nacional-URU) fica de aprendizado para que a gente não cometa as mesmas falhas, os mesmos erros. Acho que a gente fugiu um pouco do plano de jogo e isso acabou acarretando em consequências que a gente não gostaria de ter passado. Mas ficou no passado e temos a oportunidade de brigar pela classificação, que depende apenas da gente. Pode ter certeza que vamos brigar e dar o nosso melhor em busca da classificação”, afirmou.

Ainda sem Gilberto e Santiago Arias, que se recuperam das suas respectivas lesões, a tendência é que o meio-campista seja escalado novamente na lateral-direita, assim como atuou na derrota por 3 a 1 para o Nacional, na Arena Fonte Nova.