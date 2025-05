Bahia alerta torcedores para golpes na web com nome do clube

Bahia se pronunciou nesta terça, 13 - Foto: Divulgação/ECB

O Bahia divulgou um comunicado, nesta terça-feira, 13, alertando sobre possíveis tentativas de fraude envolvendo o nome do clube. De acordo com a nota, o Esquadrão tomou conhecimento da existência de uma página chamada 'bahiafc.bet' e adotará as medidas cabíveis para coibir o uso indevido de marca.

O Tricolor classificou o site como um dos que estão envolvendo "casas de apostas esportivas que utilizam a marca do clube em páginas fraudulentas". O clube ainda ressaltou que não se responsabiliza por eventuais prejuízos causados pelo uso da referida plataforma.

No site citado pelo Bahia, é possível ver opções de apostas esportivas em partidas oficiais, além de games de azar como o 'Fortune Tiger', o polêmico 'Jogo do Tigrinho'.

Site fraudulento citado pelo Bahia contém games de azar como o 'Fortune Tiger' | Foto: Reprodução/Site

Leia abaixo o comunicado na íntegra:

"NOVO ALERTA DE GOLPE

𝘕𝘢̃𝘰 𝘵𝘦𝘮𝘰𝘴 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘲𝘶𝘦𝘳 𝘷𝘪́𝘯𝘤𝘶𝘭𝘰 𝘤𝘰𝘮 𝘰 𝘴𝘪𝘵𝘦 𝘣𝘢𝘩𝘪𝘢𝘧𝘤.𝘣𝘦𝘵

O Esporte Clube Bahia SAF alerta aos seus torcedores sobre golpes envolvendo casas de apostas esportivas que utilizam a marca do clube em páginas fraudulentas.

O Bahia deixa claro que não tem qualquer relação com o site de apostas bahiafc.bet. O Esquadrão tomou conhecimento da existência da página e adotará as medidas cabíveis para coibir o uso indevido de marca.

Vale ressaltar que o Clube não se responsabiliza por eventuais prejuízos causados pelo uso da referida plataforma.

Para garantir uma experiência segura, o torcedor pode acessar os canais oficiais do Clube para ter acesso aos nossos parceiros".