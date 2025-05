Arena Fonte Nova exigirá biometria facial a partir de junho de 2025

Acesso à Arena Fonte Nova será feito apenas com biometria facial em junho de 2025 - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Em cumprimento à Lei Geral do Esporte (Lei 14.597/2023), o acesso à Arena Fonte Nova será realizado exclusivamente por meio de biometria facial a partir do mês de junho de 2025. A medida foi informada aos sócios e torcedores, pelo Esporte Clube Bahia SAF, na tarde desta terça-feira, 13. Ainda segundo informações do Esquadrão, o cadastramento já pode ser feito de forma antecipada no site da Arena Fonte Nova.

Veja:

A implementação da biometria facial visa reforçar a segurança dentro e nos arredores dos estádios. A tecnologia empregada para controle de acesso é diferente da utilizada para monitoramento de segurança pública, garantindo que o processo seja ágil, eficiente e focado exclusivamente na identificação dos torcedores para entrada no estádio.

Benefícios do novo sistema: