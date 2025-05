Bahia estreia no Brasileirão Sub-17 diante do Corinthians

Elenco do Bahia Sub-17 inicia sua jornada no Brasileirão da categoria - Foto: Divulgação / EC bahia

A caminhada do Bahia em busca de um feito inédito começa nesta terça-feira, 13. A equipe Sub-17, formada majoritariamente por jogadores nascidos em 2008, estreia no Campeonato Brasileiro da categoria enfrentando o Corinthians, às 15h, no CT Evaristo de Macedo.

Após boas campanhas na Copinha Sub-21 e na Copa do Brasil Sub-17, os Pivetes de Aço têm agora um novo desafio nacional. O objetivo é a classificação inédita para a segunda fase da competição e a chance de disputar o título.

“Temos um grupo que cresceu muito na reta final da Copa do Brasil. Mas, para ir além, vamos precisar subir ainda mais o nível. Vencer na estreia é importante não só pela tabela, mas pela confiança dos atletas. Seguimos em evolução e estamos prontos para tentar fazer história”, avaliou o técnico Léo Mendes.

Formato do Campeonato Brasileiro Sub-17

A edição 2025 do Brasileirão Sub-17 chega com um novo formato. Pela primeira vez, a primeira fase será disputada em pontos corridos, em turno único, reunindo as 20 principais equipes do país na categoria. Os oito melhores colocados avançam para às quartas de final.