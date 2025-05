Dell marca e Bahia vence o Corinthians na estreia do Brasileiro Sub-17

Dell, centroavante do Bahia - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma das principais joias da divisão de base do Bahia, o atacante Dell voltou a brilhar nesta terça-feira, 13, com a camisa do Tricolor. Em campo pela estreia do Campeonato Brasileiro Sub-17, o 'Haaland do Sertão', como é carinhosamente apelidado, marcou um dos gols do triunfo dos Pivetes de Aço por 2 a 1, no CT Evaristo de Macedo, diante do clube paulista.

Com o outro tento sendo marcado contra, o Bahia saiu na frente no Brasileirão após ser vice-campeão da Copa do Brasil da categoria, perdendo a final para o Vasco em disputa de pênaltis. Dell, inclusive, foi peça fundamental do clube baiano na campanha, marcando dois gols em seu primeiro jogo na competição, contra o São Paulo, na semifinal.

Agradacer à toda comissão, principalmente à Deus, sempre, por essa mudança de chave, vindo da Copa do Brasil vice-campeão, estreando com o pé-direito Dell - atleta de 16 anos

O 'Haaland do Sertão também foi importante na Seleção Brasileira sub-17 neste ano, sendo titular da Amarelinha no Sul-Americano da categoria. Na disputa do torneio, o atacante de 16 anos marcou o gol decisivo que classificou o Brasil para a grande final e ainda converteu uma das cobranças que deu o título para a Canarinha, desbancando a Colômbina na decisão.

🙌🏽 Triunfo sobre o Corinthians! Sub-17 vence na estreia do Brasileirão da categoria: 2 a 1. Dell marcou um dos gols. O outro foi contra. #PivetesDeAço #BBMP pic.twitter.com/YjtzajweUM — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) May 13, 2025

Em 2025, Dell também foi importante na Copinha, disputada em Janeiro, marcando quatro gols e uma assistência na competição. Vale mencionar que o jogador também esteve em campo na 8ª rodada do Campeonato Baiano de profissionais, quando o Tricolor venceu o Barcelona de Ilhéus por 1 a 0, no Barradão.