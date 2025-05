Atlético Nacional terá desfalque de peso em jogo contra o Bahia

David Ospina, goleiro do Atlético Nacional - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O Atlético Nacional terá um desfalque de peso para enfrentar o Bahia, nesta quarta-feira, 14, às 19h, na quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. Goleiro titular, o colombiano David Ospina ficou de fora da lista de relacionados do clube verdolaga por conta de uma virose e não enfrenta o Tricolor, no Estadio Atanasio Girardot, em Medellín.

O jogador de 36 anos jogou entre os 11 iniciais em todos os jogos do Atlético Nacional na competição continental, incluindo na derrota por 1 a 0 para o Esquadrão de Aço, pela terceira rodada do torneio, na Arena Fonte Nova. Na ocasião, Ospina foi um dos melhores jogadores da equipe colombiana no jogo, realizando três defesas.

Além disso, o experiente é um dos principais jogadores da Seleção da Colômbia nos últimos anos, sendo titular nas Copas do Mundo de 2014 e 2018 e integrando a lista de convocados nas Copas Américas de 2015, 2016, 2019, 2021 e 2024.

Outra baixa do Atlético Nacional é o meio-campista Zapata, que sofreu uma lesão muscular no adutor direito e não fica à disposição do treinador Javier Gandolfi há mais de um mês. Mesmo sem os dois jogadores, no entanto, o clube tem o que se basear para acreditar na vitória diante do Bahia, já que a equipe não perde como mandante há mais de nove meses.

Desde o início do ano, o clube verdolaga disputou 12 partidas, com 10 triunfos — em seis desses triunfos venceu por dois ou mais gols de diferença — e dois empates. Além disso, a equipe defende uma invencibilidade de seis vitórias consecutivas dentro de casa.

Confira a lista de relacionados do Atlético Nacional para duelo contra o Bahia: