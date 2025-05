Contra o Atlético Nacional, Bahia busca segundo triunfo fora do Brasil

Rogério Ceni comanda o Bahia contra o Atlético Nacional a partir das 19h - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Logo mais, às 19h, o Bahia entra em campo contra o Atlético Nacional visando não só a classificação antecipada para às oitavas de final da Copa Libertadores, mas também o segundo triunfo do clube fora do Brasil na história da competição.

Há um mês e cinco dias atrás, no dia 9 de abril, o Esquadrão fez história ao vencer o Nacional no Gran Parque Central, em Montevidéu, no Uruguai. O triunfo por 1 a 0, com gol de placa marcado por Erick Pulga, marcou o primeiro resultado positivo da história do Tricolor de Aço fora do território brasileiro na Libertadores.

No entanto, contra o Atlético Nacional, a missão não será nada fácil. Isso porque “Los Verdolagas” perseguem o Bahia de perto, ocupando a segunda posição do “Grupo da Morte” da Libertadores de 2025, com apenas um ponto a menos que a equipe comandada por Rogério Ceni, e vem de um resultado expressivo na última rodada do torneio, quando venceu o Internacional por 3 a 1.

Além disso, os colombianos não sabem o que é perder dentro de casa na temporada. No Estádio Atanasio Girardot, o Atlético Nacional já disputou 12 jogos em 2025 — sendo 10 vitórias e 2 empates. A invencibilidade do time colombiano inclusive contempla uma sequência de seis triunfos seguidos no estádio.

Outro ponto que pode dificultar o desafio do Bahia em solo colombiano é a efetividade ofensiva de “Los Verdolagas” no Atanasio Girardot. Isso posto que dos 41 gols marcados pelo Atlético Nacional no ano, 30 foram dentro de casa.

Apesar dos números mais do que positivos do adversário do Esquadrão sob seus domínios, a equipe colombiana terá um desfalque de peso para o duelo desta quarta-feira, 14: trata-se do goleiro David Ospina. O jogador ficou de fora da lista de relacionados devido a uma virose.

Primeiro triunfo em solo colombiano?

Em campo também estará em jogo uma marca inédita na história azul, vermelha e branca. Em 94 anos de existência, o Bahia só enfrentou equipes colombianas três vezes, e em todas as ocasiões, foram partidas contra o Atlético Nacional, sendo apenas uma dessas oportunidades na Colômbia, quando saiu derrotado por 1 a 0 nas oitavas de final da Copa Sul-Americana de 2013. Portanto, em caso de três pontos, esse será o primeiro triunfo do Esquadrão no país.

Veja todos os confrontos entre Bahia e Atlético Nacional na história:

Bahia 1 a 0 Atlético Nacional - Fase de grupos da Copa Libertadores de 2025;

Bahia 1 a 0 Atlético Nacional - Oitavas de final da Copa Sul-Americana de 2013;

Atlético Nacional 1 a 0 Bahia - Oitavas de final da Copa Sul-Americana de 2013.