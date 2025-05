Adversário do Bahia, Atlético Nacional ainda não perdeu em casa no ano

Atlético Nacional ainda não perdeu em casa na temporada - Foto: Divulgação / Atlético Nacional

O Bahia terá que pôr fim a uma invencibilidade defendida pelo Atlético Nacional caso queira deixar a Colômbia com três pontos na bagagem e a classificação para as oitavas da Copa Libertadores encaminhada. Isso porque nesta quarta-feira, 14, às 19h, o Tricolor de Aço enfrenta “Los Verdolagas” no Estádio Atanasio Girardot, onde os colombianos ainda não perderam na temporada.

Desde o início do ano, o Atlético Nacional já disputou 12 partidas em seu território, sendo 10 vitórias — em seis desses triunfos venceu por dois ou mais gols de diferença — e dois empates. “El Verde” também defende uma sequência de seis vitórias consecutivas dentro de casa. Na Libertadores, são dois jogos e duas vitórias: 3 a 0 sobre o Nacional e 3 a 1 contra o Internacional.

Além disso, no Atanasio Girardot, a equipe colombiana balançou as redes 30 vezes na temporada, o que representa 73% do total de gols marcados pelo time no ano (41).

Retrospecto positivo contra brasileiros

Em complemento a invencibilidade defendida dentro de casa em 2025, o Atlético Nacional também possui um histórico recente favorável quando enfrenta times brasileiros no Estádio Atanasio Girardot. Os colombianos venceram sete das últimas nove partidas contra equipes do Brasil em torneios internacionais.

Veja os últimos 9 jogos do Atlético Nacional contra times brasileiros em casa por torneios internacionais:

3x1 Internacional (Libertadores 2025)

1x0 Fluminense (Sul-Americana 2019)

4x1 Chapecoense (Recopa 2017)

0x2 Botafogo (Libertadores 2017)

3x1 Coritiba (Sul-Americana 2016)

2x1 São Paulo (Libertadores 2016)

1x0 São Paulo (Sul-Americana 2014)

2x2 Vitória (Sul-Americana 2014)

1x0 Atlético-MG (Libertadores 2014)