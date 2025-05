Bahia perde para o Cruzeiro e deixa o G-8 do Brasileirão Feminino

Mulheres de Aço perderam com gol marcado no último lance - Foto: Gustavo Martins / Cruzeiro

As Mulheres de Aço conheceram mais uma derrota no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino e deixaram a zona de classificação para a próxima fase. Neste domingo, 11, o time feminino do Bahia perdeu para o Cruzeiro, líder da competição, por 1 a 0, na Arena Gregorão, em partida válida pela décima rodada.

Com o resultado, a equipe comandada por Felipe Freitas caiu para a 9ª posição da competição, mesma pontuação do Bragantino, atual 8º colocado, mas com saldo de gol inferior ao do time paulista. A derrota para o time mineiro veio no último lance do jogo, após cobrança de escanteio.

O time do técnico Felipe Freitas entrou em campo Yanne; Dan, Aila, Tchula e Mila Santos; Angela (Luana), Suelen (Kaiuska) e Vilma (Ju Oliveira); Cassia, Ellen (Ary) e Wendy (Rhaizza).

Próximo jogo

Na próxima rodada da A1, o Bahia enfrenta o São Paulo. A partida, válida pela décima primeira rodada, está marcada para o dia 18 de maio, às 15h, no Joia da Princesa.