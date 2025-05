Gilmar, Dino, Bocão e Éverton; veja possíveis homenageados pela Alba

Personalidades devem ser homenageadas pela Assembleia - Foto: Divulgação | STF, Senado Federal, TV Record e EC Bahia

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) deve votar, na próxima terça-feira, 13, a concessão de honrarias para diversas personalidades brasileiras. Na lista dos prováveis homenageados, estão ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), mas também referências da comunicação e do futebol.

A lista foi formulada na última quarta-feira, 7, durante a reunião do colegiado de lideranças do Alba. No encontro, os líderes do governo — Rosemberg Pinto (PT) — e da oposição — Tiago Correira (PSDB) — autorizaram a derrubada das formalidades para a votação no plenário de 12 projetos de resolução.

Dentre esses projetos de resolução, há propostas de concessão de título de Cidadão Baiano para pessoas que não nasceram no estado da Bahia, mas também de outorga da maior honraria concedida pela Alba, a Comenda 2 de Julho.

O maranhense Flávio Dino, o mato-grossense Gilmar Mendes e o paulista Éverton Ribeiro receberão o título de Cidadão Baiano, enquanto o presidente da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), Henrique Carballal, e os apresentadores de televisão Jéssica Smetak e José Eduardo são os mais destacados homenageados com a Comenda 2 de Julho.

Confira abaixo os homenageados com a Comenda 2 de Julho:

Ana Olímpia da Hora, prefeita de Mucugê - Autor: Paulo Câmara (PSDB)

Cleriston Pereira da Cunha, empresário (in memorian) - Autor: Diego Castro (PL)

Henrique Carballal, presidente da CBPM - Autor: Roberto Carlos (PV)

Jéssica Smetak, jornalista e apresentadora da TV Record Bahia - Autor: Jurailton Santos (Republicanos)

José Eduardo, o Bocão, jornalista e apresentador da TV Record Bahia - Autor: Matheus Ferreira (MDB)

Raian Santana de Jesus, pastor e sargento do Corpo de Bombeiros Militar - Autora: Kátia Oliveira (União Brasil)

Ricardo Luzbel, empresário - Autor: Tiago Correia (PSDB)

Roberto Muniz, ex-senador da República - Autor: Antonio Henrique Junior (PP)

Wilson Paes Cardoso, empresário - Autor: Emerson Penalva (PDT)

Confira abaixo os homenageados com o título de Cidadão Baiano: