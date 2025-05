Confira análises do VAR em lances polêmicos de Flamengo x Bahia

Arbitragem teve auxílio decisivo do VAR em pelo menos três lances do jogo - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

A vitória do Flamengo sobre o Bahia por 1 a 0, na noite deste sábado, 10, teve algumas intervenções do árbitro de vídeo (VAR), que influenciaram decisivamente na partida. A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou neste domingo, 11, as análises que a arbitragem fez diante das imagens de lances polêmicos na partida.

No segundo tempo, o atacante tricolor Erick Pulga tentava sair em contra-ataque, quando foi atingido por um pisão do volante Gerson, do Flamengo. Em campo, o árbitro Anderson Daronco (RS) deu falta para o Bahia e aplicou cartão amarelo no atleta rubro-negro.

O VAR, porém, analisou o lance e verificou que o pisão de Gerson foi na linha do tornozelo, dobrando parte da perna de Erick Pulga. Dessa forma, Daronco foi chamado ao vídeo, sob recomendação de cartão vermelho.

“Daronco, te recomendo revisão para possível cartão vermelho, tá? Tem um pisão pleno, tem dobra de articulação, por cima do pé dele. Vai no tornozelo”, diz o árbitro de vídeo, Rafael Traci (RS).

Ao assistir às imagens na televisão do VAR, na beirada do gramado do Maracanã, Daronco revisou sua decisão anterior, retirando o cartão amarelo de Gerson e aplicando o cartão vermelho.

Mão acidental

Logo após a expulsão, o Flamengo teve um lance em sua área ofensiva. Após uma finalização na trave, o ataque carioca protagonizou um bate-rebate com a defesa tricolor na pequena área. A bola acabou batendo na mão do zagueiro do Bahia, Ramos Mingo, o que não foi observado por Anderson Daronco.

O VAR analisou o lance por alguns minutos e enxergou o toque na mão, deixando em dúvida se houve intenção ou não de Mingo em atingir a bola.

“Daronco, enquanto o jogador está caído, ele tem um movimento de braço e bate na bola com essa mão. Porém, ela é interpretativa. Então, eu recomendo que você venha dá uma olhada e interpretar”, afirma Rafael Traci.

Ao olhar o vídeo na beira do campo, Daronco decide manter a decisão de campo, avaliando que o toque de mão foi acidental. “Para mim, é uma jogada normal”, declara o árbitro.

Amarelo para Mingo

Logo na sequência, em uma dividida no campo de ataque do Bahia, Ramos Mingo acaba fazendo uma falta dura, pisando no pé no rubro-negro Wallace Yan. Daronco deu a infração e aplicou cartão amarelo no zagueiro tricolor, gerando protestos dos jogadores flamenguistas.

Rapidamente, o VAR analisou o lance, chegando à conclusão de que a falta ocorre após Mingo tocar na bola, não havendo intenção de parar o lance. O árbitro de vídeo também aponta que o choque foi pé com pé, não havendo contato no tornozelo.

“O jogador toca na bola, o de branco, e na sequência tem um pé com pé. Os dois se lançam. Para mim, pode seguir. Pode seguir, Daronco. Tudo checado. Entrada temerária”, diz Rafael Traci, concordando com a decisão de campo.