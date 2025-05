Ceni sai em defesa de Lucho e pede paciência após jejum de gols

Lucho não marca um gol há 12 jogos - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Maior contratação da história do Bahia, o atacante Luciano “Lucho” Rodríguez começou o ano com tudo, marcando o primeiro hat-trick da carreira, entrando na lista de maiores artilheiros estrangeiros da história do clube, e igualando a marca de gols da temporada passada em tempo recorde. No entanto, após o início animador, o uruguaio tem enfrentado um período de oscilação em 2025, e o técnico Rogério Ceni defendeu o jogador.

Com sete gols marcados na temporada, o camisa 9 do Esquadrão não sabe o que é balançar as redes há 12 jogos — maior jejum de gols desde que chegou ao Bahia e a segunda maior sequência sem marcar da carreira. O último tento de Lucho aconteceu há quase dois meses, contra o Ceará, pela Copa do Nordeste.

Mesmo com a fase conturbada, Luciano Rodríguez ainda é o artilheiro do clube no ano, dividindo o posto com Pulga e Erick. Contudo, a marca de maior goleador não impediu que o atacante perdesse a vaga de titular absoluto da equipe comandada por Rogério Ceni.

Ceni confia em Lucho

Apesar de não ter mais o lugar carimbado nos onze iniciais do Esquadrão, o camisa 9 foi titular na partida deste sábado, 10, contra o Flamengo. Após a derrota, o comandante tricolor foi questionado quanto a “má fase” do atacante uruguaio, mas saiu em defesa do jogador. O treinador pediu paciência e afirmou que a oscilação é natural para um jovem de 21 anos.

“Acho que é um jovem, tem 21 anos. Vinha realmente muito bem, acho que é natural essa oscilação. É um menino que trabalha muito todos os dias, a ausência do gol é que chama atenção. Vamos ter calma, é um garoto, um pouco de paciência. É um cara que a gente acredita muito. Quando ele fizer o próximo gol as coisas vão voltar ao normal. É um cara que não deixa de lutar nunca, as coisas vão voltar ao normal”, destacou Rogério Ceni durante coletiva no último sábado.