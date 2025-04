Lucho Rodríguez iguala marca de gols de 2024 em tempo recorde no Bahia

Lucho Rodríguez, atacante do Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

O atacante Luciano Rodríguez continua em grande fase pelo Bahia e, com o gol marcado na vitória por 3 a 2 sobre o Ceará, na noite desta quarta-feira, 26, pela 4ª rodada da Copa do Nordeste, o uruguaio atingiu a marca de sete gols na temporada, igualando o número de bolas na rede e assistências que somou ao longo do ano de 2024 no Tricolor. A diferença é que, desta vez, ele precisou de apenas 12 jogos, enquanto no ano passado precisou de 22 partidas para alcançar essa marca.

O atacante bancou do próprio bolso sua passagem de volta para Salvador após ser convocado para a Seleção Uruguaia na última data FIFA, de acordo com o radialista Marinho Junior. O atleta não foi relacionado para o duelo contra a Bolívia e retornou rapidamente para ficar à disposição de Rogério Ceni no confronto contra o clube cearense.



Lucho Rodríguez tem sido peça fundamental para o Esquadrão e já marcou gols importantes na temporada, incluindo um hat-trick no Campeonato Baiano e um tento decisivo na fase preliminar da Libertadores, diante do The Strongest. Confira os gols do uruguaio em 2025:

⚽ 1 gol x Sampaio Corrêa (Copa do Nordeste)

⚽⚽⚽ 3 gols x Colo-Colo, da Bahia (Campeonato Baiano)

⚽ 1 gol e 🅰️ 1 assistência x América-RN (Copa do Nordeste)

⚽ 1 gol x The Strongest, da Bolívia (Libertadores)

⚽ 1 gol x Ceará (Copa do Nordeste)

Com a classificação garantida para as quartas de final da Copa do Nordeste, o Bahia agora se prepara para enfrentar o Corinthians, no próximo domingo, 30, na estreia do Campeonato Brasileiro, e na sequência, na quinta-feira, 3, recebe o Internacional pela fase de grupos da Libertadores.