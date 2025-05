Com Gilberto de volta, Bahia se reapresenta de olho na Libertadores

Rogério Ceni contou com o retorno de Gilberto, mas teve as ausências de Kayky e Ademir - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Após a derrota para o Flamengo, o elenco tricolor se reapresentou nesta segunda-feira, 12, visando o confronto decisivo contra o Atlético Nacional, nesta quarta-feira, 14, em Medelín, na Colômbia, às 19h, em partida válida pela 5ª rodada da Copa Libertadores. O Bahia viaja rumo ao território colombiano na tarde desta segunda.

Os destaque do treino ficaram por conta do retorno de Gilberto, que trabalhou com o grupo, e as ausências de Kayky e Ademir, que ficaram na fisioterapia. Além deles, o goleiro Ronaldo seguiu trabalho de transição.

Como foi o treino

Após uma ativação na academia, os jogadores seguiram para o campo 1, onde o técnico Rogério Ceni comandou um trabalho técnico em campo reduzido, com foco na posse de bola. Na sequência, o treinador comandou um trabalho tático. Ele deu instruções aos jogadores e fez ajustes. Por fim, os jogadores fizeram treinos de finalizações.