Rápido no mercado, Vitória acerta contratação de Thiago Carpini | A TARDE

O técnico Thiago Carpini vai assumir o Vitória na sequência da temporada. O profissional foi contratado para assumir a vaga de Léo Condé, demitido nesta terça-feira, 14, após uma sequência de derrotas no início da Série A do Campeonato Brasileiro de 2024.

Carpini tem 39 anos e está livre no mercado desde a segunda rodada do Brasileirão, após contabilizar duas derrotas no comando do São Paulo, para Fortaleza, no Morumbis, e Flamengo, no Maracanã.

>> Após sequência de derrotas, Léo Condé deixa o comando do Vitória

O técnico ganhou destaque nacional após a boa campanha pelo Água Santa, na disputa do Campeonato Paulista. Na ocasião, ele chegou na final da competição estadual e acabou derrotado pelo Palmeiras, após vencer em casa por 2 a 1 e perder fora por 4 a 0.

Do Água Santa, Carpini seguiu para o Juventude, na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro de 2023. Pelo clube de Caxias do Sul, o treinador paulista liderou uma campanha de recuperação que terminou com a conquista do acesso para a Série A e o segundo lugar na competição nacional.

Carpini começou a temporada pretendido por diferentes clubes do futebol brasileiro. Após negar interesse do Santos, ele deixou o Juventude e seguiu para o São Paulo. No time tricolor, o técnico conquistou a edição de 2024 da Supercopa do Brasil, diante do Palmeiras.

Ele foi demitido do São Paulo após 18 partidas, com sete vitórias, seis empates e cinco derrotas.

