Após sequência de derrotas, Léo Condé deixa o comando do Vitória | A TARDE

Ainda em busca da primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série A, o Vitória foi derrotado pelo Vasco por 2x1, neste domingo, sendo a gota d'água para a demissão do treinador Léo Condé, que estava no cargo desde fevereiro de 2023.

A informação foi inicialmente publicada pelo apresentador Zé Eduardo e confirmada pelo Portal A TARDE.

>> Reunião definirá futuro de Léo Condé, revela diretor do Vitória

No período em que esteve à frente do Leão da Barra, Condé comandou 73 jogos, somando 36 vitórias, 15 empates e 22 derrotas. No recorte, o clube balançou as redes 99 vezes e sofreu 69 gols. O técnico deixa o clube com um aproveitamento de 56,16% e média de 1,3 gols por jogo.

Aos 46 anos, o mineiro foi o treinador mais vencedor dos últimos anos no Vitória, somando dois troféus durante a passagem. Entre eles, comandou o primeiro título brasileiro do clube, conquistado na Série B de 2023.

Já em 2024, o Leão da Barra voltou a ser campeão baiano após seis anos sem levantar a taça estadual e cinco sem classificar às semifinais. Na campanha do estadual, o treinador comandou 13 jogos, com 9 vitórias e duas derrotas, garantindo o título contra o Bahia, após vitória de virada no Barradão e empate na Arena Fonte Nova.

Entretanto, os feitos não foram o suficiente para manter Léo Condé no cargo, que somou apenas um ponto na elite do futebol brasileiro. No período, cinco jogos foram disputados, com quatro derrotas e um empate.

Também sob o comando de Léo Condé, o Vitória foi eliminado na primeira fase da Copa do Nordeste de 2024, após somar 14 pontos em sete partidas disputadas. Além do Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro está vivo na terceira fase Copa do Brasil. Na ida, o time foi derrotado pelo Botafogo, no Nilton Santos, por 1 a 0.

Através das redes sociais, o clube agradeceu a passagem do treinador e da comissão, relembrando a conquista do acesso à Série A e dos títulos do Brasileirão Série B e Campeonato Baiano de 2024.

"OBRIGADO, LÉO CONDÉ! O Esporte Clube Vitória comunica o desligamento do técnico Léo Condé, seu auxiliar técnico Renatinho e do preparador físico Diego Kami Mura. Foram 73 partidas no comando do técnico, 36 Vitórias, o acesso para a elite do futebol, o título do Brasileiro B 2023 e título baiano de 2024. Agradecemos os serviços prestados e desejamos sucesso na nova caminhada!"

