Reunião definirá futuro de Léo Condé, revela diretor do Vitória | A TARDE

Durante missa que celebra os 125 anos do Vitória, na Paróquia Nossa Senhora da Luz, nesta segunda-feira (13), em Salvador, o vice-presidente do Leão, Djalma Nunes Abreu, revelou ao Portal MASSA! que fará reuniões com o técnico Léo Condé e também com os jogadores para decidir o futuro da comissão técnica.

"Vamos bater um papo com ele, saber como é que está a situação dele perante o elenco, conversar com o elenco e sim, só depois dessa conversa que nós poderemos tomar alguma decisão", destacou o dirigente rubro-negro.

Conforme adiantado pelo MASSA!, a derrota para o Vasco, na última rodada do Campeonato Brasileiro, no domingo (12), deu início a fortes turbulências no cargo de Condé à frente do time baiano.

Com 1 ponto após cinco jogos no Brasileirão, o Vitória recebe o Atlético-GO, no próximo sábado (18), no Barradão, às 16h. A partida válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro definirá futuro do Leão e do Dragão, ambos na zona de rebaixamento.



Publicações relacionadas