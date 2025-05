Caso Bruno Uvini: Vitória se pronuncia após zagueiro deixar o clube

- Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória se manifestou oficialmente, nesta terça-feira, 13, sobre o caso Bruno Uvini, que treinava separado do grupo comandado pelo técnico Thiago Carpini. Em nota, o clube explicou a situação após o zagueiro abrir processo alegando não ter recebido salários em 2025.

Segundo o comunicado, Uvini realizava "treinamento especial, com programação de atividades técnicas especificas", mas o Leão da Barra diz ter sido surpreendido por um "abandono do atleta das atividades indicadas".

O Vitória acusa o atleta de 33 anos de tentar "desvencilhar-se das suas obrigações contratuais construindo uma narrativa que lhe permita alcançar objetivos próprios". O clube afirma que o departamento jurídico está conduzindo a situação.

Leia abaixo a nota na íntegra:

NOTA DE ESCLARECIMENTO

A Diretoria do Esporte Clube Vitória, considerando as veiculações lançadas nos meios jornalísticos a respeito do ajuizamento de reclamação trabalhista por parte de um dos seus atletas, vem, em respeito aos seus conselheiros, associados, torcedores e ao público em geral, esclarecer:

1. De fato, BRUNO UVINI se encontrava em treinamento especial, com programação de atividades técnicas específicas, em face da necessidade destacada pela Comissão Técnica de dotá-lo de melhores condições para seu aproveitamento nas várias competições em que o Clube participa.

2. A despeito desta necessidade de atribuição específica para seu enquadramento na linha de equilíbrio técnico objetivado pela comissão técnica, o Clube foi surpreendido com o abandono do atleta das atividades lhe indicadas.

3. Percebe-se, facilmente, que o atleta pretende desvencilhar-se das suas obrigações contratuais construindo uma narrativa que lhe permita alcançar objetivos óbvios.

4. A questão se encontra, atualmente, sob condução do Departamento Jurídico do Clube, que atua, como sempre o fez, demonstrando absoluto respeito ao atleta.