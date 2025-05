Ídolo e torcedor do Vitória, Fernando relembra ano mágico de 1999

Fernando é ídolo do Vitória - Foto: Divulgação/ECV

Ao longo dos seus 126 anos de história completados nesta terça-feira, 13, o Vitória teve meio-campistas de muita classe. Entre tantos craques, um dos jogadores que a torcida rubro-negra sempre lembra com carinho é Fernando Almeida de Oliveira, ou apenas Fernando, cria da divisão de base e ídolo da torcida.

Com duas passagens pelo Vitória, Fernando é baiano da cidade de Mairi e chegou no clube desde seus 12 anos. Campeão da Copa do Nordeste em 1999 e 2010, além de tricampeão do Campeonato Baiano, o ex-jogador era conhecido por suas cobranças de falta e passes precisos.

Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, Fernando tratou com muito carinho seu período vitorioso como atleta do Leão da Barra. "Minha passagem pelo Vitória me marcou muito, desde a base até o profissional, com muitos títulos, gerações importantes na história do clube", iniciou o ex-atleta.

Um dos destaques do grande time rubro-negro de 1999, que chegou até as semifinais do Campeonato Brasileiro, Fernando relembrou sobre a histórica partida contra o Vasco da Gama, quando o Leão conseguiu uma virada épica e venceu por 5 a 4 no Barradão. O ex-jogador foi autor de três dos cinco gols do time.

Tiveram alguns momentos muito marcantes, principalmente aquele ano de 1999, Campeonato Brasileiro que nós fizemos uma belíssima campanha. Fernando, ex-volante do Vitória

"Foi muito emocionante porque foram nove gols em uma partida. A gente começou perdendo de 2 a 0, viramos e no final veio esse placar de 5 a 4. Ainda teve um pênalti que o Fábio Costa pegou de Juninho Pernambucano. Foi um dos maiores jogos do Barradão, meu também. Esse jogo até hoje está marcado na cabeça do torcedor", relembrou.

Fernando em ação pelo Vitória no ano de 1999 | Foto: Reprodução

Rubro-negro de coração, Fernando segue acompanhando os jogos do Vitória. Ele comentou sobre a sensação em viver a experiência fora dos gramados e até citou encontros no estacionamento do Barradão, local onde torcedores se reúnem antes das partidas.

"A relação sempre foi muito boa. Parei de jogar em 2010, mas tenho muitos amigos dentro do clube. Eu estou sempre acompanhando os jogos, inclusive com alguns amigos. A gente fica no estacionamento lá com o pessoal, com esse sentimento de torcida, coisa que quando a gente jogava via de outra forma. Agora eu assisto de outra maneira, como é que funciona realmente o torcedor. Eu vou para os jogos, acompanho tudo e sempre torcendo para o nosso clube, para que sempre esteja no lugar mais alto que merece", disse Fernando.

Expectativas para a temporada 2025

Questionado sobre o momento do Vitória na atual temporada, Fernando projeta um ano muito difícil para o Leão. Ele entende que a grande quantidade de jogos e competições gera a necessidade da diretoria rubro-negra trazer reforços na próxima janela de transferência.

O ex-craque do Colossal ainda citou a grande estreia do atacante Renato Kayzer, que marcou dois gols após sair do banco na partida contra o Vasco da Gama, neste último sábado, 10.

"A gente como torcedor do clube está sempre na expectativa, mas sabemos que não vai ser um ano fácil, vai ser um ano de jogos sofridos, de muito sofrimento. Essa torcida merece demais alcançar voos maiores, como aconteceu ano passado, de estar numa Sul-Americana, vamos torcer por isso", indicou.

"Vimos a estreia de Kayzer, uma superação, já criou uma expectativa pro segmento da competição. Tem a abertura da janela também, que a gente não sabe se o Vitória trará contratações, mas acredito que sim, porque precisa reforçar. Não vai ser um ano fácil, são muitas competições e o calendário cheio", finalizou.