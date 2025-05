Retornando de lesão, Neymar pode enfrentar o Vitória no Barradão

- Foto: Raul Baretta/ Santos FC

O meia-atacante Neymar Jr pode ir ao Barradão para enfrentar o Vitória, em jogo pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em recuperação de uma lesão no músculo semimembranoso da coxa esquerda, o craque fez uma atividade no gramado em seu último treinamento pelo Santos e pode ficar à disposição no duelo contra o CRB, pela Copa do Brasil, que acontece três dias antes do jogo contra o Rubro-Negro, no dia 25 de maio, um domingo, às 18h30, em Salvador.

Sem atuar desde o dia 14 de abril, quando teve que ser substituído durante partida contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão, o brasileiro tem evoluído nos treinos e vai viajar com a delegação do clube paulista para Maceió, palco do confronto diante do CRB, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Na ida, o Peixe empatou em 1 a 1 com o Galo da da Pajuçara.

Caso viaje para Salvador, Neymar enfrentará o Vitória pela quinta vez em sua carreira em um retrospecto que o torcedor do Leão prefere não recordar. Pela sua primeira passagem pelo Santos, o craque marcou um gol e uma assistência na final da Copa do Brasil de 2010, contra o Rubro-Negro, e garantiu o título do clube paulista naquela edição.

Neymar em campo contra o Vitória na final da Copa do Brasil de 2010 | Foto: Divulgação | Marcos Ribolli

Confira o retrospecto Neymar x Vitória:

1º jogo - Santos 0x0 Vitória - Brasileirão 2009

2º jogo - Santos 2x0 Vitória - Copa do Brasil 2010 (1 gol)

3º jogo - Vitória 2x1 Santos - Copa do Brasil 2010 (1 assistência)

4º jogo - Santos 1x1 Vitória - Brasileirão 2010 (1 gol)

Antes de enfrentar o Santos, no entanto, o Vitória tem duas 'finais' para se preocupar, já que a equipe entra em campo nesta quarta-feira, 14, às 21h30, contra o Cerro Largo, decidindo sua vida na Copa Sul-Americana. Além disso, o Rubro-Negro entra em campo no clássico Ba-Vi, no próximo domingo, 18, às 16h, na Arena Fonte Nova.