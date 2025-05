Ronald projeta quebra de tabu no Ba-Vi: “Nosso desejo é vencer”

Volante Ronald do Vitória em entrevista coletiva na Toca do Leão - Foto: Reprodução / TV Vitória

Em meio ao bom momento vivido pelo Vitória, o volante Ronald concedeu entrevista coletiva neste sábado, 17, véspera do clássico Ba-Vi, válido pela 9ª rodada do Brasileirão.

O jogador analisou a crescente da equipe que está há três jogos sem perder, falou sobre sua evolução pessoal sob o comando de Thiago Carpini e reforçou a importância do confronto diante do arquirrival Bahia.

“Acho que o jogo contra o Vasco mudou uma chave aqui no nosso vestiário. Foi um resultado positivo que merecíamos, e isso impactou muito o grupo. Estamos trabalhando forte para conquistar mais um resultado positivo neste domingo”, afirmou Ronald, referindo-se ao recente bom desempenho do Leão, que chega embalado por três vitórias seguidas.

Questionado sobre a alternância de esquemas táticos do Vitória no meio-campo, Ronald explicou que tem seguido fielmente as orientações do treinador e se mostrado disposto a adaptar seu jogo em prol da equipe.

“A gente varia ali durante o jogo conforme a estratégia do treinador. Sempre com o objetivo principal de vencer”, resumiu.

Sobre o desempenho da equipe até aqui, Ronald reconheceu que houve oscilação, mas reforçou a confiança no trabalho do grupo.

“Tivemos uma sequência grande de invencibilidade, depois caímos um pouco, mas conseguimos recuperar o caminho. O momento agora é bom, e precisamos preservá-lo, manter esse ambiente leve que contagia o grupo e a torcida”, disse.

Ronald também comentou sobre o jejum do Vitória em clássicos contra o Bahia no Brasileirão, são seis jogos sem vitória. Para ele, é hora de mudar essa escrita.

“Clássico é um campeonato à parte, um jogo de detalhe. Temos que entrar muito ligados. Nosso desejo é vencer e sair com os três pontos da Fonte Nova amanhã.”

Com a suspensão de Matheuzinho, Ronald pode ser escalado em uma função mais ofensiva. Ele afirmou estar pronto para assumir esse papel, caso seja a escolha do técnico Thiago Carpini.

“Estou aqui para ajudar, da forma que for. Se precisar de mim como meia, estou à disposição. Tudo pelo grupo e pelo nosso objetivo maior”, revelou.

Ronald fez uma autocrítica e revelou que precisou se adaptar para evoluir no posicionamento defensivo, algo cobrado diretamente por Carpini.

“Carregava um vício de marcação individual, de perseguir demais. O Carpini me ajudou muito nesse sentido. Passei a observar outros jogadores, como o Willian Oliveira, e melhorei com isso.”

A recente vitória sobre o Cerro Largo, no Uruguai, também foi pauta na coletiva. Ronald destacou o impacto positivo do resultado sobre o clima do elenco.

“Precisávamos muito daquela vitória. Ela trouxe mais confiança e leveza para o ambiente. Mas sabemos da importância do jogo de amanhã. É um clássico que para a cidade, e precisamos entrar ligados para conquistar o nosso objetivo”, finalizou.